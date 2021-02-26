Шикарная пенсия Марии Шараповой 

Год назад одна из самых успешных российских теннисисток Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

"Как оставить позади единственное, что было в жизни? Как оставить корты, на которых тренировалась с самого детства, игру, которая приносила как слезы, так и радость, спорт, где нашла семью и болельщиков, которые поддерживали меня более 28 лет? Я не знаю, как это делается, поэтому простите меня. Теннис, я говорю прощай", — написала спортсменка в своей колонке в издании Vanity Fair.

По данным Forbes, всего за свою карьеру Шарапова заработала 325 млн долларов. 11 лет подряд Мария становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Сейчас бывшая теннисистка занимается своими бизнес-проектами.

Еще в 2012 году россиянка вложила $ 500 тыс. в личный бренд сладостей Sugarpova. В прошлом году оборот компании достиг 20 млн долларов в год.

В марте 2020-го Мария вместе с американским миллиардером Марком Кьюбаном инвестировала в стартап по производству фитнес-браслетов. Для продвижения этой продукции Шарапова приняла участие в рекламной кампании, снятой в ретро-стиле. Благодаря россиянке выручка компании выросла в 9 раз!

Кроме того, спортсменка стала обладательницей шикарного ранчо в районе Санта-Барбары за 8,6 млн долларов. Площадь поместья в американском Саммерленде составляет чуть больше двух гектаров. На ранчо есть бамбуковый лес, лужайки и сады на холмах, где растут лаванда и жасмин. С вершины открывается панорамный вид на хребет Санта-Инез и побережье.