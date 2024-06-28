Яркие и безумные: футбольные болельщицы Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу в Германии уверенно пересек экватор. Групповой турнир подошел к концу и главные неудачники турнира уже упаковали свои чемоданы, чтобы ни с чем вернуться домой. Те, кому удалось набрать заветные очки, совсем скоро начнут сражение за звание самой сильной команды Европы 2024 года.

И пока футбольные звезды набираются сил перед финальной стадией, самое время взять таймаут и посмотреть на тех, без кого футбольный праздник не был бы по-настоящему ярким.

Невероятно безумные и красивые болельщицы Евро-2024 — в галерее "Рамблера".