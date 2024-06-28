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Яркие и безумные: футбольные болельщицы Евро-2024

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Хорватская модель и футбольная болельщица Ивана Кнолл во время матча между командами Хорватии и Италии
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Хорватская модель и футбольная болельщица Ивана Кнолл во время матча между командами Хорватии и Италии 
© Imago/TACC
Болельщица перед матчем сборных команд Англии и Словении
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Болельщица перед матчем сборных команд Англии и Словении 
© Zuma/TACC
Болельщица сборной Албании пред матчем с Испанцами
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Болельщица сборной Албании пред матчем с Испанцами 
© Imago/TACC
Болельщица из Бельгии
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Болельщица из Бельгии 
© Zuma/TACC

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Болельщица из Сербии
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Болельщица из Сербии 
© Imago/TACC
Болельщица из Польши
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Болельщица из Польши 
© Imago/TACC
Больщица сборной Турции
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Больщица сборной Турции 
© DPA/TACC
Болельщица во время матча сборных Англии и Словении
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Болельщица во время матча сборных Англии и Словении 
© Imago/TACC
Болельщица сборной Грузии перед матчем с Португалией
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Болельщица сборной Грузии перед матчем с Португалией 
© Imago/TACC

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Болельщица из Румынии
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Болельщица из Румынии 
© Imago/TACC
Больщица из Словении во время матча со сборной командой Англии
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Больщица из Словении во время матча со сборной командой Англии 
© Imago
Болельщицы сборной Турции
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Болельщицы сборной Турции 
© DPA/TACC
Болельщица во время матча Хорватия - Италия
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Болельщица во время матча Хорватия - Италия 
© Imago/TACC
Болельщицы из Португалии
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Болельщицы из Португалии 
© Imago/TACC

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Болельщица из Сербии
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Болельщица из Сербии 
© DPA/TACC
Болельщица из Польши
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Болельщица из Польши 
© Imago/TACC

Чемпионат Европы по футболу в Германии уверенно пересек экватор. Групповой турнир подошел к концу и главные неудачники турнира уже упаковали свои чемоданы, чтобы ни с чем вернуться домой. Те, кому удалось набрать заветные очки, совсем скоро начнут сражение за звание самой сильной команды Европы 2024 года.

И пока футбольные звезды набираются сил перед финальной стадией, самое время взять таймаут и посмотреть на тех, без кого футбольный праздник не был бы по-настоящему ярким.

Невероятно безумные и красивые болельщицы Евро-2024 — в галерее "Рамблера".

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