Эротические фотографии Туктамышевой появились в Instagram 

Все новости на карте

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в своём Instagram снимки топлес.

«Они поставили меня на коньки, а я опустила их на землю», — подписала спортсменка публикацию.

Снимки были частью эротической фотосессии для журнала Maxim. 25 февраля стало известно, что обнаженные фотографии Туктамышевой появятся в следующем выпуске популярного мужского журнала.

«Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания. Спортсменки — нечастые гости наших обложек, тем более чемпионки мира по фигурному катанию!» — говорилось в анонсе номера Maxim.

15 февраля заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин назвал свою подопечную Туктамышеву путеводной звездой для фигуристок. По мнению специалиста, на спортсменку ориентируются многие девушки, которые оставили позади детство и, несмотря на возраст, хотят продолжать выступать на профессиональном уровне.