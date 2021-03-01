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Эротические фотографии Туктамышевой появились в Instagram 

Александр Котлеткин 13 часов назад
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в своём Instagram снимки топлес.
«Они поставили меня на коньки, а я опустила их на землю», — подписала спортсменка публикацию.
Снимки были частью эротической фотосессии для журнала Maxim. 25 февраля стало известно, что обнаженные фотографии Туктамышевой появятся в следующем выпуске популярного мужского журнала.
«Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания. Спортсменки — нечастые гости наших обложек, тем более чемпионки мира по фигурному катанию!» — говорилось в анонсе номера Maxim.
15 февраля заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин назвал свою подопечную Туктамышеву путеводной звездой для фигуристок. По мнению специалиста, на спортсменку ориентируются многие девушки, которые оставили позади детство и, несмотря на возраст, хотят продолжать выступать на профессиональном уровне.
В 2015 году Туктамышева победила на чемпионатах мира и Европы, а также в финале серии Гран-при. В минувшем сезоне Туктамышева не попала в состав сборной России по фигурному катанию.
Видео дня. ЦСКА стал победителем чемпионата КХЛ
Комментарии 6
Около спорта , Фото , Алексей Мишин , Елизавета Туктамышева , СБОРНАЯ РОССИИ
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