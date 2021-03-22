Олимпийская чемпионка Боброва показала откровенное фото 

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва попозировала на пляже на Мальдивах топлес.

Откровенный снимок спортсменка опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Я влюбилась в это место бесповоротно! Здесь отдых на любой вкус!» — написала Боброва и призвала своих читателей побывать на острове. В комментариях пользователи оценили красоту фигуристки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Боброва известна по выступлениям в танцах на льду. Она выиграла золотую медаль в командных соревнованиях на Играх в Сочи. Кроме того, вместе с партнером Дмитрием Соловьевым она завоевала серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане.

Боброва семь раз становилась чемпионкой России. Также на ее счету шесть побед на чемпионате Европы и бронзовая медаль чемпионата мира.