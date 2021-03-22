Новая королева биатлона

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла Кубок мира по биатлону. В текущем сезоне спортсменка брала высшую ступень подиума в спринтерских гонках целых 7 раз подряд!

1/11 Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла Кубок мира по биатлону. В текущем сезоне спортсменка брала высшую ступень подиума в спринтерских гонках целых 7 раз подряд! Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Она выиграла гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене, дважды победила в Оберхофе, взяла золото на чемпионате мира в Поклюке, а также выиграла спринты на этапах КМ в Нове Место и в Эстерсунде. Об этом сообщает Sports.ru. Фото: Instagram 3/11 Еще Тириль завоевала малый Кубок мира в зачёте гонок преследования. Фото: Instagram 4/11 В обычной жизни Экхофф постоянно попадает в нелепые ситуации и не боится быть смешной. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Чемпионка постоянно принимает участие в различных телешоу и челленджах. Фото: Instagram 6/11 В одной из телевизионных программ ведущий испытывал нервы биатлонистки на прочность во время стрельбы по мишеням. Фото: Instagram 7/11 Он включал ее интервью, бил электрошокером, переодевался в наряд для БДСМ и подсовывал под руку живого питона. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 Экхофф даже успела ввязаться в ссору с российской олимпийской чемпионкой Анфисы Резцовой, которая предположила, что норвежские биатлонисты получают медицинскую поддержку. Фото: Instagram 9/11 На этапе Кубка мира в Канаде она победила, но не заметила подиум и прошла мимо, пока организаторы не указали ей на ошибку. Фото: Instagram 10/11 Тем не менее рассеянность и беззаботность не помешала Экхофф стать самой сильной биатлонисткой мира. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11

Она выиграла гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене, дважды победила в Оберхофе, взяла золото на чемпионате мира в Поклюке, а также выиграла спринты на этапах КМ в Нове Место и в Эстерсунде. Об этом сообщает Sports.ru. Еще Тириль завоевала малый Кубок мира в зачёте гонок преследования.

В обычной жизни Экхофф постоянно попадает в нелепые ситуации и не боится быть смешной. Чемпионка постоянно принимает участие в различных телешоу и челленджах.

В одной из телевизионных программ ведущий испытывал нервы биатлонистки на прочность во время стрельбы по мишеням. Он включал ее интервью, бил электрошокером, переодевался в наряд для БДСМ и подсовывал под руку живого питона.

Экхофф даже успела ввязаться в ссору с российской олимпийской чемпионкой Анфисы Резцовой, которая предположила, что норвежские биатлонисты получают медицинскую поддержку.

На этапе Кубка мира в Канаде она победила, но не заметила подиум и прошла мимо, пока организаторы не указали ей на ошибку.