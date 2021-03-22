Новая королева биатлона

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла Кубок мира по биатлону. В текущем сезоне спортсменка брала высшую ступень подиума в спринтерских гонках целых 7 раз подряд!
Она выиграла гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене, дважды победила в Оберхофе, взяла золото на чемпионате мира в Поклюке, а также выиграла спринты на этапах КМ в Нове Место и в Эстерсунде. Об этом сообщает Sports.ru. Еще Тириль завоевала малый Кубок мира в зачёте гонок преследования.
В обычной жизни Экхофф постоянно попадает в нелепые ситуации и не боится быть смешной. Чемпионка постоянно принимает участие в различных телешоу и челленджах.
В одной из телевизионных программ ведущий испытывал нервы биатлонистки на прочность во время стрельбы по мишеням. Он включал ее интервью, бил электрошокером, переодевался в наряд для БДСМ и подсовывал под руку живого питона.
Экхофф даже успела ввязаться в ссору с российской олимпийской чемпионкой Анфисы Резцовой, которая предположила, что норвежские биатлонисты получают медицинскую поддержку.
На этапе Кубка мира в Канаде она победила, но не заметила подиум и прошла мимо, пока организаторы не указали ей на ошибку.
Тем не менее рассеянность и беззаботность не помешала Экхофф стать самой сильной биатлонисткой мира.