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Новая королева биатлона

Александр Котлеткин
7 часов назад
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла Кубок мира по биатлону. В текущем сезоне спортсменка брала высшую ступень подиума в спринтерских гонках целых 7 раз подряд!
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла Кубок мира по биатлону. В текущем сезоне спортсменка брала высшую ступень подиума в спринтерских гонках целых 7 раз подряд!
1/11 Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла Кубок мира по биатлону. В текущем сезоне спортсменка брала высшую ступень подиума в спринтерских гонках целых 7 раз подряд!
Фото: Instagram
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Она выиграла гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене, дважды победила в Оберхофе, взяла золото на чемпионате мира в Поклюке, а также выиграла спринты на этапах КМ в Нове Место и в Эстерсунде. Об этом сообщает Sports.ru.
2/11 Она выиграла гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене, дважды победила в Оберхофе, взяла золото на чемпионате мира в Поклюке, а также выиграла спринты на этапах КМ в Нове Место и в Эстерсунде. Об этом сообщает Sports.ru.
Фото: Instagram
Еще Тириль завоевала малый Кубок мира в зачёте гонок преследования.
3/11 Еще Тириль завоевала малый Кубок мира в зачёте гонок преследования.
Фото: Instagram
В обычной жизни Экхофф постоянно попадает в нелепые ситуации и не боится быть смешной.
4/11 В обычной жизни Экхофф постоянно попадает в нелепые ситуации и не боится быть смешной.
Фото: Instagram
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Чемпионка постоянно принимает участие в различных телешоу и челленджах.
5/11 Чемпионка постоянно принимает участие в различных телешоу и челленджах.
Фото: Instagram
В одной из телевизионных программ ведущий испытывал нервы биатлонистки на прочность во время стрельбы по мишеням.
6/11 В одной из телевизионных программ ведущий испытывал нервы биатлонистки на прочность во время стрельбы по мишеням.
Фото: Instagram
Он включал ее интервью, бил электрошокером, переодевался в наряд для БДСМ и подсовывал под руку живого питона.
7/11 Он включал ее интервью, бил электрошокером, переодевался в наряд для БДСМ и подсовывал под руку живого питона.
Фото: Instagram
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Экхофф даже успела ввязаться в ссору с российской олимпийской чемпионкой Анфисы Резцовой, которая предположила, что норвежские биатлонисты получают медицинскую поддержку.
8/11 Экхофф даже успела ввязаться в ссору с российской олимпийской чемпионкой Анфисы Резцовой, которая предположила, что норвежские биатлонисты получают медицинскую поддержку.
Фото: Instagram
На этапе Кубка мира в Канаде она победила, но не заметила подиум и прошла мимо, пока организаторы не указали ей на ошибку.
9/11 На этапе Кубка мира в Канаде она победила, но не заметила подиум и прошла мимо, пока организаторы не указали ей на ошибку.
Фото: Instagram
Тем не менее рассеянность и беззаботность не помешала Экхофф стать самой сильной биатлонисткой мира.
10/11 Тем не менее рассеянность и беззаботность не помешала Экхофф стать самой сильной биатлонисткой мира.
Фото: Instagram
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Она выиграла гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене, дважды победила в Оберхофе, взяла золото на чемпионате мира в Поклюке, а также выиграла спринты на этапах КМ в Нове Место и в Эстерсунде. Об этом сообщает Sports.ru. Еще Тириль завоевала малый Кубок мира в зачёте гонок преследования.
В обычной жизни Экхофф постоянно попадает в нелепые ситуации и не боится быть смешной. Чемпионка постоянно принимает участие в различных телешоу и челленджах.
В одной из телевизионных программ ведущий испытывал нервы биатлонистки на прочность во время стрельбы по мишеням. Он включал ее интервью, бил электрошокером, переодевался в наряд для БДСМ и подсовывал под руку живого питона.
Экхофф даже успела ввязаться в ссору с российской олимпийской чемпионкой Анфисы Резцовой, которая предположила, что норвежские биатлонисты получают медицинскую поддержку.
На этапе Кубка мира в Канаде она победила, но не заметила подиум и прошла мимо, пока организаторы не указали ей на ошибку.
Тем не менее рассеянность и беззаботность не помешала Экхофф стать самой сильной биатлонисткой мира.
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