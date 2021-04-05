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Неземная красота фигурного катания

Александр Котлеткин
24 минуты назад
Пользователи сети назвали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову «девушка внеземной красоты». Об этом сообщает Чемпионат.com. Девушка опубликовала новый снимок у себя на странице в Instagram, который привлек внимание поклонников.
Пользователи сети назвали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову «девушка внеземной красоты». Об этом сообщает Чемпионат.com.
1/11 Пользователи сети назвали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову «девушка внеземной красоты». Об этом сообщает Чемпионат.com.
Фото: Instagram
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Девушка опубликовала новый снимок у себя на странице в Instagram, который привлек внимание поклонников.
2/11 Девушка опубликовала новый снимок у себя на странице в Instagram, который привлек внимание поклонников.
Фото: Instagram
«Знаешь, как говорят? Если женщина меняет прическу, значит, скоро изменит жизнь. Коко Шанель. Согласны?» — написала Сотникова.
3/11 «Знаешь, как говорят? Если женщина меняет прическу, значит, скоро изменит жизнь. Коко Шанель. Согласны?» — написала Сотникова.
Фото: Instagram
«Великолепно! Девушка внеземной красоты!» - прокомментировал один из поклонников фигуристки.
4/11 «Великолепно! Девушка внеземной красоты!» - прокомментировал один из поклонников фигуристки.
Фото: Instagram
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«Точно замуж собралась», - сделал вывод другой.
5/11  «Точно замуж собралась», - сделал вывод другой.
Фото: Instagram
Аделина Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России, олимпийская чемпионка 2014 года.
6/11 Аделина Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России, олимпийская чемпионка 2014 года.
Фото: Instagram
В марте 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
7/11 В марте 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
Фото: Instagram
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«Знаешь, как говорят? Если женщина меняет прическу, значит, скоро изменит жизнь. Коко Шанель. Согласны?» — написала Сотникова.
«Великолепно! Девушка внеземной красоты!» - прокомментировал один из поклонников фигуристки.
«Точно замуж собралась», - сделал вывод другой.
Аделина Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России, олимпийская чемпионка 2014 года. В марте 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
Около спорта,Фото,Аделина Сотникова,Коко Шанель,
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