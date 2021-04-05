Неземная красота фигурного катания

Пользователи сети назвали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову «девушка внеземной красоты». Об этом сообщает Чемпионат.com. Девушка опубликовала новый снимок у себя на странице в Instagram, который привлек внимание поклонников.
«Знаешь, как говорят? Если женщина меняет прическу, значит, скоро изменит жизнь. Коко Шанель. Согласны?» — написала Сотникова.
«Великолепно! Девушка внеземной красоты!» - прокомментировал один из поклонников фигуристки.
«Точно замуж собралась», - сделал вывод другой.
Аделина Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России, олимпийская чемпионка 2014 года. В марте 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.