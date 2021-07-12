Также ДТП произошло на севере страны, погиб 27-летний мужчина. Местная газета la Stampa отмечает, что лобовое столкновение двух автомобилей произошло в провинции Алессандрии. Один из четырех пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии. Газета сообщает об этом в контексте празднования чемпионства.

На юге страны в провинции Фодже в ночь на понедельник произошло убийство, сообщает Gazzetta della Sport. Отмечается, что 32-летнего мужчину на скутере застрелили во время празднования футбольной победы. В Венеции утром в понедельник в одном из каналов обнаружено тело мужчины, который был одет только в плавки, СМИ не исключают, что его смерть также связана с празднованиями, прошедшими по всей Италии.