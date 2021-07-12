Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

В Италии после победы сборной на Евро погибли несколько болельщиков

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
В Италии на фоне торжеств после победы футбольной сборной на чемпионате Европы погибли несколько человек.
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на Сицилии, когда молодые люди ехали отмечать победу итальянской сборной. Столкновение автомобиля, двух скутеров и мотоцикла произошло в провинции Катании, четверо пострадавших доставлены в больницу, 19-летний юноша погиб на месте, передает РИА «Новости».
Также ДТП произошло на севере страны, погиб 27-летний мужчина. Местная газета la Stampa отмечает, что лобовое столкновение двух автомобилей произошло в провинции Алессандрии. Один из четырех пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии. Газета сообщает об этом в контексте празднования чемпионства.
На юге страны в провинции Фодже в ночь на понедельник произошло убийство, сообщает Gazzetta della Sport. Отмечается, что 32-летнего мужчину на скутере застрелили во время празднования футбольной победы. В Венеции утром в понедельник в одном из каналов обнаружено тело мужчины, который был одет только в плавки, СМИ не исключают, что его смерть также связана с празднованиями, прошедшими по всей Италии.
В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Англичане Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
Около спорта,Видео,Джейдон Санчо,Маркус Рэшфорд,La Stampa,РИА Новости,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители