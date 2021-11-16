Нападающий ПСЖ Мауро Икарди отдал в полное управление свои финансы и недвижимость супруге до 2050 года. Об этом сообщает LIFE.

1/12 Нападающий ПСЖ Мауро Икарди отдал в полное управление свои финансы и недвижимость супруге до 2050 года. Об этом сообщает LIFE. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Икарди пошел на такой шаг, чтобы спасти свой брак. В прошлом месяце жена футболиста Ванда внезапно забрала детей и уехала из Парижа. Фото: Instagram 3/12 По слухам, причиной такого поведения супруги стала измена Икарди. Фото: Instagram 4/12 Пытаясь вернуть свою жену, форвард даже стал пропускать тренировки. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 В итоге ради брака Мауро передал ей права на все настоящие и будущие контракты и свою собственность до 2050 года. Фото: Instagram 6/12 Судя по всему, такой широкий шаг со стороны футболиста помог Икарди заполучить прощение девушки. Фото: Instagram 7/12 "Спасибо, моя любовь, за то, что ты продолжаешь верить в эту прекрасную семью, за то, что ты двигатель нашей жизни. Люблю тебя. Как больно причинять боль своим близким. Вы исцеляетесь только тогда, когда получаете прощение тех, кому причинили боль", — написал футболист под одной из своих фотографий на странице в Instagram. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 За отношениями Икарди и Нары следит вся Франция — их постоянно сопровождают скандалы. Фото: Instagram 9/12 Аргентинец познакомился с будущей женой, когда она была замужем за экс-игроком "Москвы" Макси Лопесом. Фото: Instagram 10/12 В итоге девушка ушла к Мауро, в 2014-м они поженились. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Футболист принял троих её сыновей, а позже у них родились ещё две девочки — Франческа и Изабелла. Фото: Instagram 12/12

Икарди пошел на такой шаг, чтобы спасти свой брак. В прошлом месяце жена футболиста Ванда внезапно забрала детей и уехала из Парижа. По слухам, причиной такого поведения супруги стала измена Икарди. Пытаясь вернуть свою жену, форвард даже стал пропускать тренировки. В итоге ради брака Мауро передал ей права на все настоящие и будущие контракты и свою собственность до 2050 года.

Судя по всему, такой широкий шаг со стороны футболиста помог Икарди заполучить прощение девушки.

"Спасибо, моя любовь, за то, что ты продолжаешь верить в эту прекрасную семью, за то, что ты двигатель нашей жизни. Люблю тебя. Как больно причинять боль своим близким. Вы исцеляетесь только тогда, когда получаете прощение тех, кому причинили боль", — написал футболист под одной из своих фотографий на странице в Instagram.