Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Футболист переписал имущество на жену-порноактрису

Александр Котлеткин
42 минуты назад

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди отдал в полное управление свои финансы и недвижимость супруге до 2050 года. Об этом сообщает LIFE.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди отдал в полное управление свои финансы и недвижимость супруге до 2050 года. Об этом сообщает LIFE.
1/12 Нападающий ПСЖ Мауро Икарди отдал в полное управление свои финансы и недвижимость супруге до 2050 года. Об этом сообщает LIFE.
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Икарди пошел на такой шаг, чтобы спасти свой брак. В прошлом месяце жена футболиста Ванда внезапно забрала детей и уехала из Парижа.
2/12 Икарди пошел на такой шаг, чтобы спасти свой брак. В прошлом месяце жена футболиста Ванда внезапно забрала детей и уехала из Парижа.
Фото: Instagram
По слухам, причиной такого поведения супруги стала измена Икарди.
3/12 По слухам, причиной такого поведения супруги стала измена Икарди.
Фото: Instagram
Пытаясь вернуть свою жену, форвард даже стал пропускать тренировки.
4/12 Пытаясь вернуть свою жену, форвард даже стал пропускать тренировки.
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
В итоге ради брака Мауро передал ей права на все настоящие и будущие контракты и свою собственность до 2050 года.
5/12 В итоге ради брака Мауро передал ей права на все настоящие и будущие контракты и свою собственность до 2050 года.
Фото: Instagram
Судя по всему, такой широкий шаг со стороны футболиста помог Икарди заполучить прощение девушки.
6/12 Судя по всему, такой широкий шаг со стороны футболиста помог Икарди заполучить прощение девушки.
Фото: Instagram
"Спасибо, моя любовь, за то, что ты продолжаешь верить в эту прекрасную семью, за то, что ты двигатель нашей жизни. Люблю тебя. Как больно причинять боль своим близким. Вы исцеляетесь только тогда, когда получаете прощение тех, кому причинили боль", — написал футболист под одной из своих фотографий на странице в Instagram.
7/12 "Спасибо, моя любовь, за то, что ты продолжаешь верить в эту прекрасную семью, за то, что ты двигатель нашей жизни. Люблю тебя. Как больно причинять боль своим близким. Вы исцеляетесь только тогда, когда получаете прощение тех, кому причинили боль", — написал футболист под одной из своих фотографий на странице в Instagram.
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
За отношениями Икарди и Нары следит вся Франция — их постоянно сопровождают скандалы.
8/12 За отношениями Икарди и Нары следит вся Франция — их постоянно сопровождают скандалы.
Фото: Instagram
Аргентинец познакомился с будущей женой, когда она была замужем за экс-игроком "Москвы" Макси Лопесом.
9/12 Аргентинец познакомился с будущей женой, когда она была замужем за экс-игроком "Москвы" Макси Лопесом.
Фото: Instagram
В итоге девушка ушла к Мауро, в 2014-м они поженились.
10/12 В итоге девушка ушла к Мауро, в 2014-м они поженились.
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Футболист принял троих её сыновей, а позже у них родились ещё две девочки — Франческа и Изабелла.
11/12 Футболист принял троих её сыновей, а позже у них родились ещё две девочки — Франческа и Изабелла.
Фото: Instagram
12/12 

Икарди пошел на такой шаг, чтобы спасти свой брак. В прошлом месяце жена футболиста Ванда внезапно забрала детей и уехала из Парижа. По слухам, причиной такого поведения супруги стала измена Икарди. Пытаясь вернуть свою жену, форвард даже стал пропускать тренировки. В итоге ради брака Мауро передал ей права на все настоящие и будущие контракты и свою собственность до 2050 года.

Судя по всему, такой широкий шаг со стороны футболиста помог Икарди заполучить прощение девушки.

"Спасибо, моя любовь, за то, что ты продолжаешь верить в эту прекрасную семью, за то, что ты двигатель нашей жизни. Люблю тебя. Как больно причинять боль своим близким. Вы исцеляетесь только тогда, когда получаете прощение тех, кому причинили боль", — написал футболист под одной из своих фотографий на странице в Instagram.

За отношениями Икарди и Нары следит вся Франция — их постоянно сопровождают скандалы. Аргентинец познакомился с будущей женой, когда она была замужем за экс-игроком "Москвы" Макси Лопесом. В итоге девушка ушла к Мауро, в 2014-м они поженились. Футболист принял троих её сыновей, а позже у них родились ещё две девочки — Франческа и Изабелла.

Около спорта,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители