"Как это возможно?": Навка об избиении Соловьёва

«Меня просто трясет от бешенства. Как это возможно? По словам супруги Дмитрия, один из этих негодяев занимается боевым видом спорта. Его надо вообще всего лишить. В конце декабря Дмитрий должен участвовать в нашем шоу с Алиной Загитовой. Очень надеюсь, что здоровье позволит ему выступить у нас. Мы его все очень ждем и переживаем за него», — подытожила Навка.