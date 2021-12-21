"Как это возможно?": Навка об избиении Соловьёва

Навка рассказала о состоянии избитого Соловьева
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в беседе с «Матч ТВ» рассказала о состоянии избитого фигуриста Дмитрия Соловьева. По ее словам, у него сотрясение мозга и внутренние тяжелые повреждения.
«Дима в тяжелом состоянии, в больнице. У него сотрясение мозга, внутренние тяжелые повреждения. Слава богу жив, но эти подонки, конечно, должны понести наказание по полной мере. Он защищал свою жену, настоящий мужчина», — приводятся в материале слова Навки.
Она отметила, что со слов гражданской супруги Соловьева — двукратной чемпионки Европы по керлингу Анны Сидоровой — один из избивших фигуриста занимается боевым видом спорта.
«Меня просто трясет от бешенства. Как это возможно? По словам супруги Дмитрия, один из этих негодяев занимается боевым видом спорта. Его надо вообще всего лишить. В конце декабря Дмитрий должен участвовать в нашем шоу с Алиной Загитовой. Очень надеюсь, что здоровье позволит ему выступить у нас. Мы его все очень ждем и переживаем за него», — подытожила Навка.
Ранее стало известно, что трое неизвестных избили Соловьева, когда он вступился за свою жену.