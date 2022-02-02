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1 час назад

Красотки с ружьями: кто выступит на Олимпиаде в Пекине

Биатлон – один из самых популярных и зрелищных видов спорта. Ежегодно миллионы болельщиков и телезрителей поддерживают спортсменов из своих стран в погоне за золотыми медалями на этапах Кубка мира.

1/14 Россию в Пекине будут представлять Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Евгения Буртасова
Фото: Instagram
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2/14 Кристина Резцова – 25-летная чемпионка России по биатлону и летнему биатлону. Призёр чемпионата мира среди юниоров по биатлону и чемпионка мира среди юниоров по летнему биатлону, призёр Кубка Мира
Фото: РИА Новости
3/14 Резцова — дочь Олимпийской чемпионки, лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой и мастера спорта по биатлону Леонида Резцова
Фото: Instagram
4/14 Эксперты считают Кристину одной из самых сильных спортсменок текущего поколения
Фото: Instagram
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5/14 Светлана Миронова – 27-летняя чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров и Европы среди юниоров
Фото: РИА Новости
6/14 Светлана пришла в биатлон в 2011 году из лыжных гонок
Фото: Instagram
7/14 В 2021 году Миронова выиграла первые для себя золотые медали на этапах Кубка мира. В составе смешанной и женской эстафет она победила в Оберхофе и Антхольце
Фото: Instagram
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8/14 Ульяна Нигматуллина – 27-летняя биатлонистка, чемпионка в гонке преследования и бронзовый призёр в спринте зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года в Инсбруке
Фото: РИА Новости
9/14 Родилась в спортивной семье. Её родители — Николай Кайшев и Людмила Кайшева — лыжники
Фото: Instagram
10/14 10 января 2021 года в Оберхофе на 5-м этапе Кубка мира Кайшева одержала победу в смешанной эстафете в составе сборной России
Фото: Instagram
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11/14 Ирина Казакевич – 24-летняя спортсменка, призёр чемпионата России, призёр чемпионата мира среди юниоров
Фото: РИА Новости
12/14 На летнем чемпионате мира 2021 года Ирина завоевала бронзу суперспринта с пятью промахами
Фото: Instagram
13/14 Евгения Буртасова – 28-летняя биатлонистка, четырёхкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка зимней Универсиады 2015 года
Фото: РИА Новости
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14/14 На чемпионате Европы-2022 Буртасова выиграла золото в индивидуальной гонке
Фото: Instagram

Уже через несколько дней, самые сильные атлеты современности выйдут на главный старт в своей карьере – Зимние Олимпийские игры в Пекине.

Видео дня

Сегодня мы хотим познакомить читателей с девушками из женской сборной по биатлону, которые будут сражаться за олимпийское золото под флагом нашей страны. Россию в Пекине будут представлять Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Евгения Буртасова. Знакомьтесь!

Кристина Резцова – 25-летная чемпионка России по биатлону и летнему биатлону. Призёр чемпионата мира среди юниоров по биатлону и чемпионка мира среди юниоров по летнему биатлону, призёр Кубка Мира. Резцова — дочь Олимпийской чемпионки, лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой и мастера спорта по биатлону Леонида Резцова. Эксперты считают Кристину одной из самых сильных спортсменок текущего поколения.

Светлана Миронова – 27-летняя чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров и Европы среди юниоров. Светлана пришла в биатлон в 2011 году из лыжных гонок. В 2021 году Миронова выиграла первые для себя золотые медали на этапах Кубка мира. В составе смешанной и женской эстафет она победила в Оберхофе и Антхольце.

Ульяна Нигматуллина – 27-летняя биатлонистка, чемпионка в гонке преследования и бронзовый призёр в спринте зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года в Инсбруке. Родилась в спортивной семье. Её родители — Николай Кайшев и Людмила Кайшева — лыжники. 10 января 2021 года в Оберхофе на 5-м этапе Кубка мира Кайшева одержала победу в смешанной эстафете в составе сборной России.

Ирина Казакевич – 24-летняя спортсменка, призёр чемпионата России, призёр чемпионата мира среди юниоров. На летнем чемпионате мира 2021 года Ирина завоевала бронзу суперспринта с пятью промахами.

Евгения Буртасова – 28-летняя биатлонистка, четырёхкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка зимней Универсиады 2015 года. На чемпионате Европы-2022 Буртасова выиграла золото в индивидуальной гонке.

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