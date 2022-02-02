Красотки с ружьями: кто выступит на Олимпиаде в Пекине

Биатлон – один из самых популярных и зрелищных видов спорта. Ежегодно миллионы болельщиков и телезрителей поддерживают спортсменов из своих стран в погоне за золотыми медалями на этапах Кубка мира.

Уже через несколько дней, самые сильные атлеты современности выйдут на главный старт в своей карьере – Зимние Олимпийские игры в Пекине.

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Сегодня мы хотим познакомить читателей с девушками из женской сборной по биатлону, которые будут сражаться за олимпийское золото под флагом нашей страны. Россию в Пекине будут представлять Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Евгения Буртасова. Знакомьтесь!

Кристина Резцова – 25-летная чемпионка России по биатлону и летнему биатлону. Призёр чемпионата мира среди юниоров по биатлону и чемпионка мира среди юниоров по летнему биатлону, призёр Кубка Мира. Резцова — дочь Олимпийской чемпионки, лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой и мастера спорта по биатлону Леонида Резцова. Эксперты считают Кристину одной из самых сильных спортсменок текущего поколения.

Светлана Миронова – 27-летняя чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров и Европы среди юниоров. Светлана пришла в биатлон в 2011 году из лыжных гонок. В 2021 году Миронова выиграла первые для себя золотые медали на этапах Кубка мира. В составе смешанной и женской эстафет она победила в Оберхофе и Антхольце.

Ульяна Нигматуллина – 27-летняя биатлонистка, чемпионка в гонке преследования и бронзовый призёр в спринте зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года в Инсбруке. Родилась в спортивной семье. Её родители — Николай Кайшев и Людмила Кайшева — лыжники. 10 января 2021 года в Оберхофе на 5-м этапе Кубка мира Кайшева одержала победу в смешанной эстафете в составе сборной России.

Ирина Казакевич – 24-летняя спортсменка, призёр чемпионата России, призёр чемпионата мира среди юниоров. На летнем чемпионате мира 2021 года Ирина завоевала бронзу суперспринта с пятью промахами.