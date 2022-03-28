«Она голая? Прекрасно»: Тарасова о новой фотосессии Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию в беседе с Metaratings.ru прокомментировала решение российской спортсменки Евгении Медведевой сняться в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim. Ничего постыдного в этом она не увидела.
«Во-первых, я не видела фотографий и ничего не могу сказать. Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Спросите у тренера Жени, главное чтобы ей понравилось. Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от нее? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Конечно, такие фотосессии популяризируют фигурное катание», — приводятся в материале слова Тарасовой.
Также тренер отметила, что Медведева может делать то, что ей нравится.
Ранее сообщалось, что фигуристка попала на обложку апрельского номера Maxim. Фотосессию проводили в бассейне.