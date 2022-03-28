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1 час назад

Тарасова — о фотосессии Медведевой в журнале Maxim: «Она голая? Прекрасно»

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию в беседе с Metaratings.ru прокомментировала решение российской спортсменки Евгении Медведевой сняться в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim. Ничего постыдного в этом она не увидела.

«Она голая? Прекрасно»: Тарасова о новой фотосессии Медведевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во-первых, я не видела фотографий и ничего не могу сказать. Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Спросите у тренера Жени, главное чтобы ей понравилось. Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от нее? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Конечно, такие фотосессии популяризируют фигурное катание», — приводятся в материале слова Тарасовой.

Медведева снялась для журнала Maxim

Также тренер отметила, что Медведева может делать то, что ей нравится.

maximonline.ru

Ранее сообщалось, что фигуристка попала на обложку апрельского номера Maxim. Фотосессию проводили в бассейне.

Около спорта,Евгения Медведева,
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