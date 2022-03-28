«Она голая? Прекрасно»: Тарасова о новой фотосессии Медведевой

«Во-первых, я не видела фотографий и ничего не могу сказать. Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Спросите у тренера Жени, главное чтобы ей понравилось. Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от нее? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Конечно, такие фотосессии популяризируют фигурное катание», — приводятся в материале слова Тарасовой.