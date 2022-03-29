Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-5° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
47 минут назад

«Даже монахини откровеннее»: что говорят об эротической фотосессии Медведевой

Семён Капранов

Стример Мэддисон высказался о фотосессии Евгении Медведевой в журнале Maxim.

«Глядя на ее фигуру, очевидно, почему она не соревнуется. Ей уже не 12 лет и у нее тело явно не 12-летней девочки. Все, что она может прыгнуть – это за пивком сгонять своему парню.

Даже монахини делают фотки откровеннее, чем в журнале Maxim. Как раз у Туктамышевой была ужасная фотосессия, на которую смотреть было стыдно.

Будем ждать более симпатичных фигуристок, я не буду их называть, чтобы не агрить домохозяек, потому что они начнут как Деву Марию защищать: «Как он может вообще посметь думать о сиськах и жопах этих ангелов?» Что Туктамышева, что Медведева мне неинтересны.

Честно, я должен признать, что возможно это и не фотошоп. Последний раз я видел Медведеву, когда она выступала, то ей было 6 лет или сколько там сейчас фигуристкам, когда они выигрывают. Это я утрировал, конечно, но почему они начинают с 12? Семилетняя ведь может еще больше может прыгнуть», – поделился мнением Илья «Maddyson» Давыдов.

Видео дня

Медведева снялась для журнала Maxim

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в фотосессии для журнала Maxim. Об этом сообщается на сайте издания.

«Женя Медведева — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию. Однако сейчас она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по ее абонементу», — говорится в анонсе.

maximonline.ru

Фотография фигуристки в красном купальнике красуется на обложке журнала. Снимок сопровождает фраза: «Евгения Медведева. Наше сердце сделало четверной аксель».

Номер поступит в продажу 1 апреля.

Медведева рассказала об идее сняться в откровенной фотосессии журнала Maxim

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) выложила пост, где она представлена на обложке журнала Maxim, и коротко рассказала об этом.

«Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам из Maxim за такой интересный эксперимент», — написала Медведева.

Медведева впервые снялась в подобной фотосессии, ставшей достоянием общественности. Для съемки была выбрана спортивная тематика. Спортсменка предстала в нескольких образах: на некоторых фотографиях Евгения позирует в купальнике, но на части снимков фигуристка появилась лишь частично одетой.

Это уже не первый раз, когда отечественные фигуристки появляются на обложке глянцевого журнала в полуобнаженном виде. Героиней мартовского выпуска журнала Maxim прошлого года стала еще одна представительница российского фигурного катания – Елизавета Туктамышева.

Главред Maxim ответил хейтерам, осудившим Медведеву за откровенную фотосессию

Главный редактор мужского журнала Maxim Александр Маленков ответил тем, кто остался недоволен эротической фотосессией Евгении Медведевой.

«Не покупайте этот номер, поинтересуйтесь чем-нибудь другим. Это нормально, когда у людей разное мнение. Мне вообще не особо интересно мнение о своей работе, потому что если бы всерьез им интересовался, то у меня уходила бы на это половина времени. Моя задача, чтобы это нравилось мне, моему коллективу и героине. Остальное – я всем все доказал», — передает слова Маленкова Metaratings.

Также Маленков отметил, что фотосессия вышла довольно скромной, но ценен сам факт участия в этом чемпионки мира.

«Пора уже. Скоро и замуж, и детей заводить»: Жулин о фотоссесии Медведевой

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин позитивно отреагировал на откровенную фотосессию двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Он отметил, что фигуристка растёт, и ей пора уже было начинать «подобные движения», сообщает Sport24.

Жене тоже когда-то надо было начинать подобные движения. Всё правильно делает. Она растёт, пора уже. Скоро и замуж, и детей заводить. Умничка, люблю красивых женщин, — заявил Жулин.

«Она голая? Прекрасно»: Тарасова о фотосессии Медведевой в Maxim

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова одобрила «обнажённую» фотосессию чемпионки мира Евгении Медведевой для мужского журнала Maxim. Она не считает это постыдным поступком и воспринимает как шаг к популяризации фигурного катания, передаёт Metaratings.ru.

Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Конечно, такие фотосессии популяризируют фигурное катание, — сказала Тарасова.

По мнению тренера, Медведева может делать то, что ей нравится.

Скопцова о фотосессии Медведевой: «То, что красиво – должно показываться. Моя бабушка говорит: «Если есть, чем козырнуть – значит, надо показываться»

Российская фигуристка Анастасия Скопцова поделилась мнением о фотосессии Евгении Медведевой для журнала Maxim.

— Я видела фотографии, еще когда вы не видели, ха-ха! Я считаю: то, что красиво — то красиво, и должно показываться. Моя бабушка говорит: «Если есть, чем козырнуть — значит, надо показываться».

— А ты бы согласилась, если б тебе предложили сняться в таком журнале?

— Думаю, да. Если вы видели мои социальные сети, я там недалеко ушла от Жени.

— Много ли тебе начинают писать с предложениями познакомиться после того, как ты выставляешь фотографии в купальнике?

— Кстати, на удивление, не очень много. Видимо, фотографии все-таки не очень, ха-ха. На самом деле, конечно, пишут. Но я бы не сказала, что очень много, – рассказала Скопцова.

Траньков о фотосессии Медведевой для Maxim: «Женя – совершеннолетний человек и может делать, что хочет. Все-таки это не журнал «Пентхаус»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о фотосессии двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой для журнала Maxim.

«У меня нет никакого мнения на этот счет. Женя – совершеннолетний человек и может делать, что хочет. Все-таки это не журнал «Пентхаус», а MAXIM.

Во-вторых, Медведева не первая и не последняя фигуристка, которая участвовала в таких фотосессиях. Год назад Туктамышева снималась точно в таком же журнале», – сказал Траньков.

Медведева в декабре рассказала о завершении карьеры

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, что фактически уже завершила спортивную карьеру из-за травм. Об этом она заявила в интервью журналисту Карену Адамяну, опубликованном на YouTube.

По словам спортсменки, еще в прошлом году она была серьезно настроена продолжать выступать на соревнованиях, однако проблемы со спиной вынудили ее закончить со спортом. Так, отметила Медведева, из-за травмы спины, которая обострилась у нее в 2020 году, она больше не может исполнять большую часть прыжков.

«У меня спина в одну сторону не поворачивается... Прыжок, который я могу безболезненно и нормально прыгать, — это сальхов. Ну, возможно, еще тулуп, и то не всегда. Флип и лутц у меня не прыгаются в принципе, чисто физически уже не прыгаются», — пояснила фигуристка.

При этом она отметила, что пока не хочет объявлять о завершении карьеры официально, поскольку не хочет столкнуться с давлением со стороны фанатов, которое может на нее обрушиться после подобных заявлений.

Ранее бывший тренер Медведевой, который работал со спортсменкой с 2018 по 2020 год, Брайан Орсер рассказал, что одной из причин ухода от него фигуристки стала пандемия коронавируса. По его словам, спортсменка сначала не смогла вернуться в Канаду после шоу в Японии, а затем заболела COVID-19.

«Ей было очень плохо, а потом она решила перестать выступать», — заявил Орсер.

Около спорта,Брайан Орсер,Анастасия Скопцова,Елизавета Туктамышева,Евгения Медведева,Максим Траньков,Карен Адамян,Александр Жулин,Александр Маленков,Татьяна Тарасова,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители