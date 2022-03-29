«Даже монахини откровеннее»: что говорят об эротической фотосессии Медведевой

Стример Мэддисон высказался о фотосессии Евгении Медведевой в журнале Maxim.
«Глядя на ее фигуру, очевидно, почему она не соревнуется. Ей уже не 12 лет и у нее тело явно не 12-летней девочки. Все, что она может прыгнуть – это за пивком сгонять своему парню.
Даже монахини делают фотки откровеннее, чем в журнале Maxim. Как раз у Туктамышевой была ужасная фотосессия, на которую смотреть было стыдно.
Будем ждать более симпатичных фигуристок, я не буду их называть, чтобы не агрить домохозяек, потому что они начнут как Деву Марию защищать: «Как он может вообще посметь думать о сиськах и жопах этих ангелов?» Что Туктамышева, что Медведева мне неинтересны.
Честно, я должен признать, что возможно это и не фотошоп. Последний раз я видел Медведеву, когда она выступала, то ей было 6 лет или сколько там сейчас фигуристкам, когда они выигрывают. Это я утрировал, конечно, но почему они начинают с 12? Семилетняя ведь может еще больше может прыгнуть», – поделился мнением Илья «Maddyson» Давыдов.
Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в фотосессии для журнала Maxim. Об этом сообщается на сайте издания.
«Женя Медведева — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию. Однако сейчас она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по ее абонементу», — говорится в анонсе.
Фотография фигуристки в красном купальнике красуется на обложке журнала. Снимок сопровождает фраза: «Евгения Медведева. Наше сердце сделало четверной аксель».
Номер поступит в продажу 1 апреля.
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) выложила пост, где она представлена на обложке журнала Maxim, и коротко рассказала об этом.
«Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам из Maxim за такой интересный эксперимент», — написала Медведева.
Медведева впервые снялась в подобной фотосессии, ставшей достоянием общественности. Для съемки была выбрана спортивная тематика. Спортсменка предстала в нескольких образах: на некоторых фотографиях Евгения позирует в купальнике, но на части снимков фигуристка появилась лишь частично одетой.
Это уже не первый раз, когда отечественные фигуристки появляются на обложке глянцевого журнала в полуобнаженном виде. Героиней мартовского выпуска журнала Maxim прошлого года стала еще одна представительница российского фигурного катания – Елизавета Туктамышева.
Главный редактор мужского журнала Maxim Александр Маленков ответил тем, кто остался недоволен эротической фотосессией Евгении Медведевой.
«Не покупайте этот номер, поинтересуйтесь чем-нибудь другим. Это нормально, когда у людей разное мнение. Мне вообще не особо интересно мнение о своей работе, потому что если бы всерьез им интересовался, то у меня уходила бы на это половина времени. Моя задача, чтобы это нравилось мне, моему коллективу и героине. Остальное – я всем все доказал», — передает слова Маленкова Metaratings.
Также Маленков отметил, что фотосессия вышла довольно скромной, но ценен сам факт участия в этом чемпионки мира.
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин позитивно отреагировал на откровенную фотосессию двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Он отметил, что фигуристка растёт, и ей пора уже было начинать «подобные движения», сообщает Sport24.
Жене тоже когда-то надо было начинать подобные движения. Всё правильно делает. Она растёт, пора уже. Скоро и замуж, и детей заводить. Умничка, люблю красивых женщин, — заявил Жулин.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова одобрила «обнажённую» фотосессию чемпионки мира Евгении Медведевой для мужского журнала Maxim. Она не считает это постыдным поступком и воспринимает как шаг к популяризации фигурного катания, передаёт Metaratings.ru.
Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Конечно, такие фотосессии популяризируют фигурное катание, — сказала Тарасова.
По мнению тренера, Медведева может делать то, что ей нравится.
Российская фигуристка Анастасия Скопцова поделилась мнением о фотосессии Евгении Медведевой для журнала Maxim.
— Я видела фотографии, еще когда вы не видели, ха-ха! Я считаю: то, что красиво — то красиво, и должно показываться. Моя бабушка говорит: «Если есть, чем козырнуть — значит, надо показываться».
— А ты бы согласилась, если б тебе предложили сняться в таком журнале?
— Думаю, да. Если вы видели мои социальные сети, я там недалеко ушла от Жени.
— Много ли тебе начинают писать с предложениями познакомиться после того, как ты выставляешь фотографии в купальнике?
— Кстати, на удивление, не очень много. Видимо, фотографии все-таки не очень, ха-ха. На самом деле, конечно, пишут. Но я бы не сказала, что очень много, – рассказала Скопцова.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о фотосессии двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой для журнала Maxim.
«У меня нет никакого мнения на этот счет. Женя – совершеннолетний человек и может делать, что хочет. Все-таки это не журнал «Пентхаус», а MAXIM.
Во-вторых, Медведева не первая и не последняя фигуристка, которая участвовала в таких фотосессиях. Год назад Туктамышева снималась точно в таком же журнале», – сказал Траньков.
Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, что фактически уже завершила спортивную карьеру из-за травм. Об этом она заявила в интервью журналисту Карену Адамяну, опубликованном на YouTube.
По словам спортсменки, еще в прошлом году она была серьезно настроена продолжать выступать на соревнованиях, однако проблемы со спиной вынудили ее закончить со спортом. Так, отметила Медведева, из-за травмы спины, которая обострилась у нее в 2020 году, она больше не может исполнять большую часть прыжков.
«У меня спина в одну сторону не поворачивается... Прыжок, который я могу безболезненно и нормально прыгать, — это сальхов. Ну, возможно, еще тулуп, и то не всегда. Флип и лутц у меня не прыгаются в принципе, чисто физически уже не прыгаются», — пояснила фигуристка.
При этом она отметила, что пока не хочет объявлять о завершении карьеры официально, поскольку не хочет столкнуться с давлением со стороны фанатов, которое может на нее обрушиться после подобных заявлений.
Ранее бывший тренер Медведевой, который работал со спортсменкой с 2018 по 2020 год, Брайан Орсер рассказал, что одной из причин ухода от него фигуристки стала пандемия коронавируса. По его словам, спортсменка сначала не смогла вернуться в Канаду после шоу в Японии, а затем заболела COVID-19.
«Ей было очень плохо, а потом она решила перестать выступать», — заявил Орсер.