«Даже монахини откровеннее»: что говорят об эротической фотосессии Медведевой

«Глядя на ее фигуру, очевидно, почему она не соревнуется. Ей уже не 12 лет и у нее тело явно не 12-летней девочки. Все, что она может прыгнуть – это за пивком сгонять своему парню.



Даже монахини делают фотки откровеннее, чем в журнале Maxim. Как раз у Туктамышевой была ужасная фотосессия, на которую смотреть было стыдно.



Будем ждать более симпатичных фигуристок, я не буду их называть, чтобы не агрить домохозяек, потому что они начнут как Деву Марию защищать: «Как он может вообще посметь думать о сиськах и жопах этих ангелов?» Что Туктамышева, что Медведева мне неинтересны.



Честно, я должен признать, что возможно это и не фотошоп. Последний раз я видел Медведеву, когда она выступала, то ей было 6 лет или сколько там сейчас фигуристкам, когда они выигрывают. Это я утрировал, конечно, но почему они начинают с 12? Семилетняя ведь может еще больше может прыгнуть», – поделился мнением Илья «Maddyson» Давыдов.