Министр спорта РФ: "Быстро компенсировать инвентарь зарубежных производителей мы не сможем"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Работу по импортозамещению в российском спорте необходимо провести в максимально короткие сроки. Такое мнение журналистам в понедельник высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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"Одна из задач, которую мы рассматриваем с коллегами из Госдумы, Совета Федерации, Счетной, Торгово-промышленной палат, всех представителей всероссийских спортивных федераций - это задача синхронизации, - сказал Матыцин. - Важно, чтобы каждый из руководителей сформулировал технические задания, определил мощности. Формальные документы, стратегия развития физической культуры и спорта, спортивной индустрии, у нас есть, важно туда внести необходимые коррективы, связанные с сегодняшними реалиями. Самое главное - сформировать государственный заказ, и для этого нужна централизация".

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"Всю эту работу надо провести в максимально короткие сроки, создать совет, который будет координировать эту работу. Нужно провести научно-исследовательские работы, нужно изучить образцы оборудования, материалов, которые сейчас используются в спорте высших достижений, чтобы понять, насколько это длительный и дорогостоящий процесс. Уверен, что на форуме "Россия - спортивная держава" будут представлены конкретные результаты", - добавил министр.

Необходимо, чтобы законодательная и исполнительная власть слушали друг друга и понимали существующие и в общественных организациях, и у производителей проблемы, отметил министр. "Важно совместить все это в единый механизм, чтобы был сформулирован спрос. В зависимости от потребности общества - будь то массовой спорт, будь то спорт высших достижений. Ситуация неординарная, но правительство работает в быстром режиме - не скоропалительно, но оперативно принимаются решения", - подчеркнул он.

Министр отметил, что быстро компенсировать инвентарь, произведенный за рубежом, не получится. "Мы должны объективно оценивать реалии, быстро компенсировать инвентарь зарубежных производителей мы не сможем. Надо искать оптимальные пути, чтобы сохранить процесс подготовки сборных. Задача правительства - найти законодательные пути, чтобы не было провала в инвентаре для спорта высших достижений", - сказал Матыцин.