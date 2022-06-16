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1 час назад

Крым, Турция, США. Как отдыхают футболисты из России в новых условиях

Чемпионат.com

Дзюба подался в MMA, бразильцы из «Зенита» уехали на родину, а молодые россияне в Европу не полетели.

1/20 Дзюба подался в MMA, бразильцы из «Зенита» уехали на родину, а молодые россияне в Европу не полетели
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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2/20 Защитник «Зенита» Деян Ловрен отдыхает в Хорватии и продолжает восстанавливаться перед стартом нового сезона. А ещё он встретился с бывшим футболистом «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманьей Видичем
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
3/20 Ещё один зенитовец – полузащитник Вильмар Барриос – проводит время в Колумбии. Стильная одежда и модные очки прилагаются
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
4/20 Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо соскучился по пляжам. Он вернулся на родину и празднует своё первое чемпионство в России
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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6/20 Нападающий Юри Алберто даже в отпуске не собирается отказываться от футбола. В Бразилии он тренируется и проводит матчи вместе со своими друзьями
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
7/20 Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба берёт уроки по смешанным единоборствам у известного тренера Тараса Кияшко. Наш ответ Златану Ибрагимовичу!
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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8/20 Переходим к «Спартаку». Защитник Никита Чернов после ухода Самуэля Жиго будет бороться за место в основном составе красно-белых. А пока он отдыхает на Алтае и наслаждается красивейшими видами
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
9/20 Полузащитник Виктор Мозес отдыхает на островах. Он отправился с женой на празднование пятилетия совместной жизни
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
10/20 Защитник Даниил Хлусевич остался в России и решил отдохнуть в Крыму. Там он покорял волны Чёрного моря
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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11/20 Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов проводит отпуск в Турции. Он, как и Хлусевич, попробовал встать на доску
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
12/20 Другой лидер «Сочи» Кристиан Нобоа отправился в США. Полузащитник отдыхает и празднует историческое серебро клуба в Майами
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
13/20 Нападающий Матео Кассьерра проводит отпуск с женой. Лучший бомбардир-легионер сезона в РПЛ готовит для своей любимой приятные сюрпризы
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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14/20 Самый продуктивный отпуск проводит защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес. Он успел посетить Италию, Монако и Испанию
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
15/20 Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль отправился на родину, в Колумбию. Он отдыхает на солнце и перезаряжается перед новым сезоном
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
16/20 Партнёр Карраскаля по полузащите ЦСКА Хесус Медина тоже решил погостить дома, но перед этим провёл обзорную экскурсию по Москве и пообещал обязательно вернуться
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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17/20 Полузащитник ЦСКА Иван Обляков постоянно проводит отпуск на родине – Вындин Остров для него становится лучшим местом для отдыха. Футболист не забывает о рыбалке, шашлыках и даже огороде
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
18/20 Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи ждёт итога переговоров с ЦСКА, который хочет выкупить его по окончании аренды. А пока футболист отдыхает в Турции. Футболист уже не раз признавался, что хочет продолжить карьеру именно в Москве
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
19/20 Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека выбрал довольно экзотическое место для отдыха. Он отправился в Африку
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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20/20 Нападающий железнодорожников Франсуа Камано также отправился на родину. Он проводит отпуск в Гвинее
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Летнее межсезонье в Российской Премьер-Лиге получилось мимолётным, многие команды уже вышли из отпуска и начали подготовку к новому розыгрышу. Футболисты попытались воспользоваться этой паузой максимально продуктивно.

Одни игроки выбрали жаркие страны и пляжи, другие – махнули на север. Были и те, кто отказался от постоянных путешествий и просто поехал на родину.

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