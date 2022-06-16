18/20

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи ждёт итога переговоров с ЦСКА, который хочет выкупить его по окончании аренды. А пока футболист отдыхает в Турции. Футболист уже не раз признавался, что хочет продолжить карьеру именно в Москве