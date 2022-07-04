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52 минуты назад

Олимпийский комитет России выпустил заявление в связи с последними событиями на Украине

Илья Родин

Олимпийский комитет России опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором говорится о современной международной повестке. В документе подчеркивается, что спортсменов не следует использовать в каких-либо геополитических целях.

ОКР выпустил заявление в связи с последними событиями на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ОКР напомнили, что после начала спецоперации на Украине на российских спортсменов начали оказывать «беспрецедентное давление», против них вводятся «неправомерные санкции». Несмотря на это, спортивная организация по-прежнему всеми силами доказывает «свою приверженность букве и духу Олимпийской хартии».

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По мнению сотрудников комитета, в мире продолжается «принудительная эскалация антироссийской истерии». По их словам, власти западных стран вмешиваются в деятельность национальных олимпийских комитетов, предписывают им вводить ограничительные меры против россиян.

В комитете полагают, что в настоящее время «единство Олимпийского движения и недискриминационный подход ко всем его участникам отрицаются под давлением деструктивной повестки».

В заключение ОКР заявил, что МОК и другим организациям следует «в равной степени защищать права и законные интересы всех без исключения спортсменов».

Ранее сообщалось, что министры спорта 33 государств потребовали в совместном заявлении приостановить членство РФ и Белоруссии во всех федерациях. Документ подписали представители США, Великобритании, большинства стран ЕС.

Около спорта,ЕС,
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