Экс-хоккеиста «Спартака» признали невиновным в изнасиловании

Верховный суд США признал невиновным в сексуальном насилии бывшего хоккеиста московского «Спартака» Джейка Виртанена. Во время оглашения приговора канадский нападающий заплакал. Об этом сообщает РБК.
В мае прошлого года Джейку Виртанену выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки. По её словам, хоккеист многократно ее целовал и прикасался к ней, несмотря на то, что она его отталкивала и отказывалась заниматься сексом. Сам спортсмен отрицал все обвинения и по итогам судебного разбирательства был полностью оправдан.
Напомним, что ранее Федерация хоккея Канады заявила о начале разбирательства по случаю группового сексуального насилия в ходе молодёжного чемпионата мира 2003 года.