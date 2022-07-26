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1 час назад

Экс-хоккеиста «Спартака» Джейка Виртанена признали невиновным в изнасиловании

Елена Прошина

Верховный суд США признал невиновным в сексуальном насилии бывшего хоккеиста московского «Спартака» Джейка Виртанена. Во время оглашения приговора канадский нападающий заплакал. Об этом сообщает РБК.

Экс-хоккеиста «Спартака» признали невиновным в изнасиловании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мае прошлого года Джейку Виртанену выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки. По её словам, хоккеист многократно ее целовал и прикасался к ней, несмотря на то, что она его отталкивала и отказывалась заниматься сексом. Сам спортсмен отрицал все обвинения и по итогам судебного разбирательства был полностью оправдан.

Напомним, что ранее Федерация хоккея Канады заявила о начале разбирательства по случаю группового сексуального насилия в ходе молодёжного чемпионата мира 2003 года.

Около спорта,Спартак,
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