Экс-хоккеиста «Спартака» признали невиновным в изнасиловании

В мае прошлого года Джейку Виртанену выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки. По её словам, хоккеист многократно ее целовал и прикасался к ней, несмотря на то, что она его отталкивала и отказывалась заниматься сексом. Сам спортсмен отрицал все обвинения и по итогам судебного разбирательства был полностью оправдан.