Российская спортсменка решила стать телеведущей в Америке

Российская прыгунья, участница чемпионата мира и Европы среди юниоров Виолетта Разбейко решила стать телеведущей в США. Об этом спортсменка рассказала в интервью Sports.ru. По словам девушки, сейчас она является студенткой американского Kent State University в штате Огайо и будет выступать на соревнованиях NCAA.