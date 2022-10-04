Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
2 часа назад

Российская спортсменка решила стать телеведущей в Америке

Александр Котлеткин

Российская прыгунья, участница чемпионата мира и Европы среди юниоров Виолетта Разбейко решила стать телеведущей в США. Об этом спортсменка рассказала в интервью Sports.ru. По словам девушки, сейчас она является студенткой американского Kent State University в штате Огайо и будет выступать на соревнованиях NCAA.

1/10 Российская прыгунья, участница чемпионата мира и Европы среди юниоров Виолетта Разбейко решила стать телеведущей в США
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/10 По словам девушки, сейчас она является студенткой американского Kent State University в штате Огайо и будет выступать на соревнованиях NCAA
Фото: Соцсети
3/10 Разбейко получила полный грант, то есть ей оплачивают обучение, проживание, питание, медицинскую страховку, а также платят небольшую стипендию
Фото: Соцсети
4/10 Но чтобы сохранить такие условия, девушка должна хорошо учиться и показывать результаты
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/10 Сейчас Виолетта пытается привыкнуть к американской еде, к новым тренировкам и активно готовится к соревнованиям
Фото: Соцсети
6/10 При этом спортсменка заявила, что не собирается менять спортивное гражданство
Фото: Соцсети
7/10 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/10 
9/10 
10/10 

«Я получила полный грант, то есть мне оплачивают обучение, проживание, питание, медицинскую страховку, плюс есть небольшая стипендия. Но чтобы сохранить такие условия, я должна хорошо учиться и показывать результаты», — рассказала журналистам Разбейко.

Сейчас Виолетта пытается привыкнуть к американской еде, к новым тренировкам и активно готовится к соревнованиям. При этом спортсменка заявила, что не собирается менять спортивное гражданство.

Фотографии красотки — в галерее «Рамблера».

Около спорта,Фото,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители