Российская спортсменка решила стать телеведущей в Америке

Российская прыгунья, участница чемпионата мира и Европы среди юниоров Виолетта Разбейко решила стать телеведущей в США. Об этом спортсменка рассказала в интервью Sports.ru. По словам девушки, сейчас она является студенткой американского Kent State University в штате Огайо и будет выступать на соревнованиях NCAA.
«Я получила полный грант, то есть мне оплачивают обучение, проживание, питание, медицинскую страховку, плюс есть небольшая стипендия. Но чтобы сохранить такие условия, я должна хорошо учиться и показывать результаты», — рассказала журналистам Разбейко.
Сейчас Виолетта пытается привыкнуть к американской еде, к новым тренировкам и активно готовится к соревнованиям. При этом спортсменка заявила, что не собирается менять спортивное гражданство.
Фотографии красотки — в галерее «Рамблера».