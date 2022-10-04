Тихонов высказался о получении Назаренко гражданства США

«Есть множество других примеров. И члены правительства, и крупные российские бизнесмены имеют по несколько паспортов. Чего тогда обычных спортсменов ругают? Но я все равно осуждаю смену гражданства в такие тяжелые для России времена. Это не красит наших спортсменов, но что сейчас сделаешь? К сожалению, такова сегодняшняя реальность», – сказал олимпийский чемпион.