Тихонов высказался о получении Назаренко гражданства США

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался по поводу получения олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Анастасией Назаренко гражданства США. Об этом сообщает Sport24.
Тихонов отметил, что случай Анастасии Назаренко далеко не единственный.
«Есть множество других примеров. И члены правительства, и крупные российские бизнесмены имеют по несколько паспортов. Чего тогда обычных спортсменов ругают? Но я все равно осуждаю смену гражданства в такие тяжелые для России времена. Это не красит наших спортсменов, но что сейчас сделаешь? К сожалению, такова сегодняшняя реальность», – сказал олимпийский чемпион.
Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в составе сборной России Анастасия Назаренко получила гражданство США. В честь этого события девушка закатила вечеринку и показала фото в соцсетях.