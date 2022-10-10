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1 час назад

В шоке от этой красоты: гимнастка Леванова показала свой отпуск

Александр Котлеткин

Пятикратная чемпионка мира художественная гимнастка Евгения Леванова отдыхает на Мальдивах.

1/11 Пятикратная чемпионка мира художественная гимнастка Евгения Леванова отдыхает на Мальдивах
Фото: Соцсети
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2/11 Девушка опубликовала целую серию фотографий у себя на странице в социальных сети
Фото: Соцсети
3/11 «Каждый день нахожусь в шоке от красоты, которая меня окружает», - поделилась спортсменка впечатлениями со своими поклонниками
Фото: Соцсети
4/11 По словам Левановой, отдых на Мальдивах совсем не такой скучный, как многие себе представляют
Фото: Соцсети
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5/11 Спортсменка очень много спит, загорает и купается
Фото: Соцсети
6/11 Также девушка отметила уникальный подводный мир островов, красивый закат и вкусную еду
Фото: Соцсети
7/11 
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Девушка опубликовала целую серию фотографий у себя на странице в социальных сети. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Каждый день нахожусь в шоке от красоты, которая меня окружает», - поделилась спортсменка впечатлениями со своими поклонниками.

По словам Левановой, отдых на Мальдивах совсем не такой скучный, как многие себе представляют. Спортсменка очень много спит, загорает и купается. Также девушка отметила уникальный подводный мир островов, красивый закат и вкусную еду.

Как выглядит отпуск чемпионки на Мальдивах – в галерее «Рамблера».

Около спорта,Фото,Евгения Леванова,
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