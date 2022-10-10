В шоке от этой красоты: гимнастка Леванова показала свой отпуск

По словам Левановой, отдых на Мальдивах совсем не такой скучный, как многие себе представляют

«Каждый день нахожусь в шоке от красоты, которая меня окружает», - поделилась спортсменка впечатлениями со своими поклонниками

Девушка опубликовала целую серию фотографий у себя на странице в социальных сети

Девушка опубликовала целую серию фотографий у себя на странице в социальных сети. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Каждый день нахожусь в шоке от красоты, которая меня окружает», - поделилась спортсменка впечатлениями со своими поклонниками.

По словам Левановой, отдых на Мальдивах совсем не такой скучный, как многие себе представляют. Спортсменка очень много спит, загорает и купается. Также девушка отметила уникальный подводный мир островов, красивый закат и вкусную еду.