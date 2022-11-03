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1 час назад

Роднина назвала идею о непризнании Спортивного арбитражного суда в РФ «неадекватной»

Елена Прошина

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала инициативу не признавать решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в России. Об этом сообщает Sport24.

Роднина назвала идею о непризнании CAS в России «неадекватной»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В октябре депутаты Роман Терюшков и Эдуард Исаков внесли законодательную инициативу об отмене признания (CAS) российскими спортивными федерациями.

«Непризнание CAS в России – это совершенно неадекватная идея. Даже говорить об этом не хочется. Внести законопроект – это еще не значит его рассматривать. Пока это только бумага, внесенная активистами. Посмотрим, что будет дальше», – заявила Роднина.

Ранее с таким же заявлением выступил Олимпийский чемпион по шорт треку Руслан Захаров.

Около спорта,Эдуард Исаков,Руслан Захаров,Ирина Роднина,Роман Терюшков,Госдума,
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