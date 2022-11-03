Роднина назвала идею о непризнании CAS в России «неадекватной»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала инициативу не признавать решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в России. Об этом сообщает Sport24.
В октябре депутаты Роман Терюшков и Эдуард Исаков внесли законодательную инициативу об отмене признания (CAS) российскими спортивными федерациями.
«Непризнание CAS в России – это совершенно неадекватная идея. Даже говорить об этом не хочется. Внести законопроект – это еще не значит его рассматривать. Пока это только бумага, внесенная активистами. Посмотрим, что будет дальше», – заявила Роднина.
Ранее с таким же заявлением выступил Олимпийский чемпион по шорт треку Руслан Захаров.