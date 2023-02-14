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1 час назад

Кавазашвили высказался о драке российских и украинских футболистов в Турции

Елена Прошина
Анзор Кавазашвили эксперт

Экс-вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент в турецком отеле, в ходе которого подрались российские и украинские профессиональные футболисты.

Я как гражданин Российской Федерации и человек, получивший признание за знание футбола и профессиональную деятельность в России, возмущен тем, что украинским футболистам позволили вести себя по-хамски за рубежом. Им все равно, где находиться: они везде себя чувствуют так, как будто им все чего-то должны. Все - вся Европа, весь мир.

Эту украинскую футбольную команду надо было там просто закопать! Наши ребята - ярославцы - молодцы, что достойно ответили. Их так "отлупили", что они больше никогда не полезут на нашу российскую делегацию!
Анзор Кавазашвили
Анзор Кавазашвили Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР
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Собеседник Рамблера также выразил мнение, что в будущем российские и украинские команды следует разводить при заселении в отели на сборах.

"Наши ребята сами никогда не полезут на них. А они везде провоцируют конфликт, лезут в драку, везде хотят попытаться унизить российский народ. Они просто бесятся из-за того, что у них ничего не получается на фронте", — заявил Кавазашвили.

Массовая драка с участием членов украинского клуба "Минай" и представителей ярославского "Шинника" произошла в турецком отеле Royal Seginus вечером 13 февраля, сообщал telegram-канал Baza. По предварительной информации, стычки начались после того, как несколько украинцев пришли к начальнику ярославской футбольной команды и стали требовать от него спеть украинский гимн. Тот предложил оппонентам выйти на улицу и решить вопрос "раз на раз", однако тогда в конфликт вмешались сотрудники отеля и его удалось остановить. Чуть позже несколько игроков "Миная" оказались в одном лифте с футболистом "Шинника". Украинцы избили россиянина, однако, когда лифт приехал на этаж, там стояла группа ярославских спортсменов. Между мужчинами произошла массовая драка. В отель пришлось вызывать полицейских и сотрудников скорой помощи.

Около спорта,Анзор Кавазашвили,Спартак,
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