Кавазашвили высказался о драке российских и украинских футболистов в Турции

Экс-вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент в турецком отеле, в ходе которого подрались российские и украинские профессиональные футболисты.
Собеседник Рамблера также выразил мнение, что в будущем российские и украинские команды следует разводить при заселении в отели на сборах.
"Наши ребята сами никогда не полезут на них. А они везде провоцируют конфликт, лезут в драку, везде хотят попытаться унизить российский народ. Они просто бесятся из-за того, что у них ничего не получается на фронте", — заявил Кавазашвили.
Массовая драка с участием членов украинского клуба "Минай" и представителей ярославского "Шинника" произошла в турецком отеле Royal Seginus вечером 13 февраля, сообщал telegram-канал Baza. По предварительной информации, стычки начались после того, как несколько украинцев пришли к начальнику ярославской футбольной команды и стали требовать от него спеть украинский гимн. Тот предложил оппонентам выйти на улицу и решить вопрос "раз на раз", однако тогда в конфликт вмешались сотрудники отеля и его удалось остановить. Чуть позже несколько игроков "Миная" оказались в одном лифте с футболистом "Шинника". Украинцы избили россиянина, однако, когда лифт приехал на этаж, там стояла группа ярославских спортсменов. Между мужчинами произошла массовая драка. В отель пришлось вызывать полицейских и сотрудников скорой помощи.