Кавазашвили высказался о драке российских и украинских футболистов в Турции

Я как гражданин Российской Федерации и человек, получивший признание за знание футбола и профессиональную деятельность в России, возмущен тем, что украинским футболистам позволили вести себя по-хамски за рубежом. Им все равно, где находиться: они везде себя чувствуют так, как будто им все чего-то должны. Все - вся Европа, весь мир.



Эту украинскую футбольную команду надо было там просто закопать! Наши ребята - ярославцы - молодцы, что достойно ответили. Их так "отлупили", что они больше никогда не полезут на нашу российскую делегацию!



Анзор Кавазашвили Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР