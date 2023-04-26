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Эксперт раскрыл выгоду пивоваренных компаний от возвращения напитка на стадионы

Новые возможности для рекламы станут основной выгодой пивоваренных компаний в случае снятия запрета на розничную продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Об этом в разговоре с Рамблером заявил эксперт алкогольного рынка Денис Пузырев.

Для пивоваренной отрасли не столь важны те физические объемы пива, которые будут проданы на стадионах. Вырученные за это средства с точки зрения бизнеса незначительны. У нас восемь матчей РПЛ в неделю, каждый из которых длится около двух часов. При этом пиво в основном продается на 15-минутном отрезке перед играми, а также в перерывах матчей. Плюс у нас на фоне введения Fan ID снизилась посещаемость игр. То есть и раньше с точки зрения продаж это были небольшие деньги, а теперь выручка может стать еще меньше.

Для пивоваренных компаний важно другое. Им важна маркетинговая коммуникация и реклама, которую они смогут получить, если решение о возвращении пива на стадионы будет принято.

Денис Пузырев
Денис ПузыревЭксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала «Пьяный мастер»
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В настоящее время реклама алкогольных напитков, в том числе пива, сильно ограничена, отметил специалист.

"Размещать рекламу алкогольных напитков (за рядом исключений) в эфире телеканалов запрещено, поэтому для пива нашли решение, когда рекламируют безалкогольное пиво, но при этом в линейке бренда есть алкогольный аналог. То есть это такое небольшое ухищрение. Но если у телевизионной рекламы максимально широкая аудитория, то в футболе сконцентрирована та целевая аудитория, которая практически полностью совпадает с аудиторией пивоваренных компаний. Это мужчины в возрасте от 18 лет до 50 плюс", — сказал эксперт.

Пузырев подчеркнул, что сейчас речь идет не только о разрешении продаж пива на стадионах, но и о возможных изменениях в Законе о рекламе, которые позволили бы рекламировать пиво во время проведения соревнований.

"Крупнейшие пивовары, работающие на российском рынке, — это богатые компании. Безусловно, у них есть деньги, которые они готовы потратить", — отметил специалист.

Контракты с пивоваренными компаниями могут стать существенным источником доходов для российских футбольных клубов, добавил он.

"Непосредственно от продажи пива на стадионах клубы заработают какие-то деньги, но они не будут очень большими. Серьезные средства они смогут получить, если подпишут рекламные договоры с пивоваренными компаниями. Эти деньги будут сопоставимы с поступлениями от букмекерских контор, которые сейчас являются одним из главных источников доходов футбольных клубов", — заявил собеседник Рамблера.

Ранее инициативу по возвращению пива на российские стадионы с учетом ряда условий поддержали в МВД и в Минфине.

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