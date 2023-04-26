Для пивоваренной отрасли не столь важны те физические объемы пива, которые будут проданы на стадионах. Вырученные за это средства с точки зрения бизнеса незначительны. У нас восемь матчей РПЛ в неделю, каждый из которых длится около двух часов. При этом пиво в основном продается на 15-минутном отрезке перед играми, а также в перерывах матчей. Плюс у нас на фоне введения Fan ID снизилась посещаемость игр. То есть и раньше с точки зрения продаж это были небольшие деньги, а теперь выручка может стать еще меньше.



Для пивоваренных компаний важно другое. Им важна маркетинговая коммуникация и реклама, которую они смогут получить, если решение о возвращении пива на стадионы будет принято.



Денис Пузырев Эксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала «Пьяный мастер»