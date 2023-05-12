«Для меня вся эта история с МПК - бесчеловечная, потому что изначально идеологи паралимпийского движения создавали его как средство реабилитации людей, которые, например, получили тяжелые травмы, а не как средство достижения результата или прославления собственной страны. И чтобы не допускать наших спортсменов к соревнованиям, чтобы во второй раз отнимать у людей это средство для их возвращения в жизнь, видимо, нужно обладать высокими с их точки зрения "моральными и человеческими качествами"», — сказала она с сарказмом.



Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ