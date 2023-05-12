Журова высказалась о снятии отстранения с Паралимпийского комитета России
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Рамблером прокомментировала решение апелляционного трибунала Международного паралимпийского комитета (МПК) по жалобе Паралимпийского комитета России (ПКР).
12 мая апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется. В качестве оснований для отмены решения трибунал сослался на процессуальные нарушения. Вместе с тем в решении трибунала указано, что он не обладает компетенцией для отмены решения исполкома МПК о недопуске российских спортсменов к участию в мировых и региональных чемпионатах и соревнованиях по видам спорта, находящимся под управлением МПК.
«Для меня вся эта история с МПК - бесчеловечная, потому что изначально идеологи паралимпийского движения создавали его как средство реабилитации людей, которые, например, получили тяжелые травмы, а не как средство достижения результата или прославления собственной страны. И чтобы не допускать наших спортсменов к соревнованиям, чтобы во второй раз отнимать у людей это средство для их возвращения в жизнь, видимо, нужно обладать высокими с их точки зрения "моральными и человеческими качествами"», — сказала она с сарказмом.
Светлана ЖуроваОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ
Парламентарий подчеркнула, что на Международный паралимпийский комитет в настоящее время оказывается серьезное политическое давление.
«Пусть это решение останется на их совести... Думаю, что в МПК все прекрасно понимают, но политика застилает им глаза, поэтому там не могут принять адекватного, правильного и человеческого решения. В арбитраже люди понимают, что действовать совсем уж беспредельными методами нельзя, поэтому они отменили отстранение Паралимпийского комитета России, но при этом оставили запрет на выступление наших спортсменов в силе. Поэтому сейчас наши паралимпийцы, как и другие спортсмены, находятся "в листе ожидания"», — отметила она.
Ранее решение апелляционного трибунала МПК отменить отстранение Паралимпийского комитета России прокомментировал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, назвав его «промежуточной, но не окончательной победой».