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Надежда на дождь: Анастасия Потапова опубликовала фотографии с отдыха

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    Российская теннисистка и 23-я ракетка мира Анастасия Потапова выложила в сеть фотографии отдыха. Об этом сообщает Чемпионат.com. Спортсменка отправилась в традиционный для многих теннисистов отпуск после выступления на Уимблдоне-2023, где дошла до третьего круга, проиграв со счётом 2:6, 5:7 16-летней соотечественнице, Мирре Андреевой.

    «Спасает лёгкая одежда и лёгкая надежда на дождь», — подписала один из снимков Анастасия.

    Это уже не первая серия горячих фотографий, которыми теннисистка радует поклонников в социальных сетях. Осенью 2022 и 2021 года спортсменка отдыхала на побережье Карибского моря в Мексике, откуда также делилась яркими кадрами с подписчиками.

    Новые и архивные кадры отдыха Анастасии Потаповой – в галерее «Рамблера».

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