Надежда на дождь: Анастасия Потапова опубликовала фотографии с отдыха

Российская теннисистка и 23-я ракетка мира Анастасия Потапова выложила в сеть фотографии отдыха. Об этом сообщает Чемпионат.com. Спортсменка отправилась в традиционный для многих теннисистов отпуск после выступления на Уимблдоне-2023, где дошла до третьего круга, проиграв со счётом 2:6, 5:7 16-летней соотечественнице, Мирре Андреевой.