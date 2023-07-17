Надежда на дождь: Анастасия Потапова опубликовала фотографии с отдыха
Российская теннисистка и 23-я ракетка мира Анастасия Потапова выложила в сеть фотографии отдыха. Об этом сообщает Чемпионат.com. Спортсменка отправилась в традиционный для многих теннисистов отпуск после выступления на Уимблдоне-2023, где дошла до третьего круга, проиграв со счётом 2:6, 5:7 16-летней соотечественнице, Мирре Андреевой.
«Спасает лёгкая одежда и лёгкая надежда на дождь», — подписала один из снимков Анастасия.
Это уже не первая серия горячих фотографий, которыми теннисистка радует поклонников в социальных сетях. Осенью 2022 и 2021 года спортсменка отдыхала на побережье Карибского моря в Мексике, откуда также делилась яркими кадрами с подписчиками.
Новые и архивные кадры отдыха Анастасии Потаповой – в галерее «Рамблера».
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