Модель разделась после дебютного боя: яркие кадры Даниэллы Хемсли

Модель и блогер Даниэлла Хемсли в минувшие выходные произвела настоящий фурор в социальных сетях. 22-летняя британка вышла на ринг во время боксёрского вечера Kingpyn High Stakes в Дублине (Ирландия). Яркая блондинка сразилась с польской моделью и инфлюэнсером Александрой Даниэлкой, победив соперницу судейским решением — 48-47, 48-47 и 49-46.

После оглашения результатов поединка Даниэлла не смогла сдержать эмоции, задрала топ и продемонстрировала грудь в прямом эфире шоу. Видео необычного празднования Хемсли стало активно распространятся в соцсетях среди шокированных болельщиков. Позже модель извинилась за свое несколько неспортивное поведение, заявив, что так она просто пыталась выразить себя.

Даниэлла Хемсли не всегда обладала модельной внешностью. В детстве у нее были «сложные отношения» с едой и лишний вес, так как будущая звезда OnlyFans и TikTok заедала стресс после развода родителей. Лишь в старшей школе Хемсли удалось побороть пагубную привычку, взяться за учебу и стать королевой фитнеса. Хорошая форма, а также обретенная уверенность помогла ей запустить карьеру в социальных сетях.

Помимо бокса и производства контента для соцсетей Даниэлла увлекается игрой в боулинг, работает фитнес-тренером и снимается в рекламе.