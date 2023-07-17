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Модель разделась после дебютного боя: яркие кадры Даниэллы Хемсли

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Модель Даниэлла Хемсли во время боя против инфлюэнсера Александры Даниэлки 
© globallookpress.com
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Модель Даниэлла Хемсли во время боя против инфлюэнсера Александры Даниэлки 
© globallookpress.com
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Модель Даниэлла Хемсли празднует победу после боя 
© globallookpress.com
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Фотография из соцсетей Даниэллы Хемсли 
© Соцсети

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Фотография из соцсетей Даниэллы Хемсли 
© Соцсети
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Фотография из соцсетей Даниэллы Хемсли 
© Соцсети
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Фотография из соцсетей Даниэллы Хемсли 
© Соцсети
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Фотография из соцсетей Даниэллы Хемсли 
© Соцсети
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Фотография из соцсетей Даниэллы Хемсли 
© Соцсети

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Фотография из соцсетей Даниэллы Хемсли 
© Соцсети
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Фотография из соцсетей Даниэллы Хемсли 
© Соцсети
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Фотография из соцсетей Даниэллы Хемсли 
© Соцсети
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Фотография из соцсетей Даниэллы Хемсли 
© Соцсети
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Фотография из соцсетей Даниэллы Хемсли 
© Соцсети

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Фотография из соцсетей Даниэллы Хемсли 
© Соцсети

    Модель и блогер Даниэлла Хемсли в минувшие выходные произвела настоящий фурор в социальных сетях. 22-летняя британка вышла на ринг во время боксёрского вечера Kingpyn High Stakes в Дублине (Ирландия). Яркая блондинка сразилась с польской моделью и инфлюэнсером Александрой Даниэлкой, победив соперницу судейским решением — 48-47, 48-47 и 49-46.

    После оглашения результатов поединка Даниэлла не смогла сдержать эмоции, задрала топ и продемонстрировала грудь в прямом эфире шоу. Видео необычного празднования Хемсли стало активно распространятся в соцсетях среди шокированных болельщиков. Позже модель извинилась за свое несколько неспортивное поведение, заявив, что так она просто пыталась выразить себя.

    Даниэлла Хемсли не всегда обладала модельной внешностью. В детстве у нее были «сложные отношения» с едой и лишний вес, так как будущая звезда OnlyFans и TikTok заедала стресс после развода родителей. Лишь в старшей школе Хемсли удалось побороть пагубную привычку, взяться за учебу и стать королевой фитнеса. Хорошая форма, а также обретенная уверенность помогла ей запустить карьеру в социальных сетях.

    Помимо бокса и производства контента для соцсетей Даниэлла увлекается игрой в боулинг, работает фитнес-тренером и снимается в рекламе.

    Как выглядит эксцентричная красотка – в галерее «Рамблера».

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