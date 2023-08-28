Скандальный поцелуй: кто такая Дженнифер Эрмосо

В Европе продолжается грандиозный скандал в женском футболе. 20 августа сборная Испании впервые в истории выиграла трофей женского чемпионата мира по футболу. Во время церемонии награждения президент футбольной федерации страны Луис Рубиалес так радовался победе подопечных, что поцеловал в губы капитана испанской сборной Дженнифер Эрмосо.

Действиям главного футбольного чиновника страны возмутилась общественность, некоторые даже посчитали поступок футбольного функционера сексуальным домогательством. Рубиалес себя виновным в подобном преступлении не считает, назвав свой поступок празднованием двоих друзей. Правда, позже он все же извинился и заявил, что сожалеет, что его поведение омрачило «праздник победы».

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FIFA в итоге все же отстранили Рубиалеса от работы на 90 дней, но уже по другой причине.

Дженнифер Эрмосо на фоне футбольного скандала приобрела фантастическую популярность. Число ее подписчиков в социальных сетях перевалило 1,1 миллиона человек. За каждым шагом футболистки теперь следят журналисты и папарацци, а ее имя не сходит с первых полос газет и обложек журналов.

Дженнифер Эрмосо — 33-летняя испанская футболистка, атакующий полузащитник мексиканского клуба «Пачука» и сборной Испании. Молодежную карьеру футболистка начинала в стенах родного клуба «Атлетико Мадрид». Здесь она пробыла восемь лет, перешла в команду «Райо Вальекано». В 2011 году вместе с «Райо» Эрмосо выиграла чемпионат Испании по футболу среди женщин.

В 2014 году Дженнифер перешла в «Барселону», где на протяжении двух сезонов становилась лучшим бомбардиром национального турнира. Всего же в активе девушку семь чемпионских званий в Испании, один трофей во Франции, кубок женской Лиги чемпионов 2020/21.

Журналисты отмечают, что девушка сохранила хорошее расположение духа на фоне продолжающегося скандала, связанного с поцелуем Рубиалеса на церемонии награждения после финала чемпионата мира. Накануне футболистка была замечена на трибунах во время товарищеского матча мадридского «Атлетико» с «Миланом».

По поводу поведения Рубиалеса после игры Эрмосо заявила, что обвинять в домогательствах она не будет его, хоть ей поступок мужчины не понравился. Спортсменка отметила, что поведение чиновника можно объяснить эмоциями и что он плохо целуется.