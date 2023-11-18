Президент IBA Кремлёв обвинил главу МОК в политических играх

Израильский и украинский конфликт показали, что глава МОК Томас Бах зависит от политической конъюнктуры и прибегает к сегрегации спортсменов. С таким заявлением выступил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв.

Кремлёв посоветовал главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху прекратить политические игры и не «быть марионеткой». По словам Кремлёва, ответственный пост Баха в МОК подразумевает, что он должен защищать спортсменов, а не «стремиться быть куклой чревовещателя».

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Глава международной боксерской ассоциации рассказал, почему у него нет доверия к Баху и МОК:

«Они говорят: спортсмены Израиля не виноваты за правительство. Хорошо, мы согласны, да. А конфликт Россия – Украина: спортсмены виноваты, еще и Белоруссия виновата. Это что это такое? Мне кажется, уже с головой не дружат они…»

Президент IBA считает, что Томас Бах должен понять: миру нужно больше спорта, а не конфликтов.

«Готовы поделиться опытом, если он наконец-то поступит по-мужски и выйдет на связь. Как говорится: «мяч в вашей половине поля», — подытожил Кремлев.

Накануне бывший футболист сборной СССР назвал Баха «политической проституткой Европы».

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