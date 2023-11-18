Президент IBA Кремлёв обвинил главу МОК в политических играх
Израильский и украинский конфликт показали, что глава МОК Томас Бах зависит от политической конъюнктуры и прибегает к сегрегации спортсменов. С таким заявлением выступил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв.
Кремлёв посоветовал главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху прекратить политические игры и не «быть марионеткой». По словам Кремлёва, ответственный пост Баха в МОК подразумевает, что он должен защищать спортсменов, а не «стремиться быть куклой чревовещателя».
Глава международной боксерской ассоциации рассказал, почему у него нет доверия к Баху и МОК:
«Они говорят: спортсмены Израиля не виноваты за правительство. Хорошо, мы согласны, да. А конфликт Россия – Украина: спортсмены виноваты, еще и Белоруссия виновата. Это что это такое? Мне кажется, уже с головой не дружат они…»
Президент IBA считает, что Томас Бах должен понять: миру нужно больше спорта, а не конфликтов.
«Готовы поделиться опытом, если он наконец-то поступит по-мужски и выйдет на связь. Как говорится: «мяч в вашей половине поля», — подытожил Кремлев.
Накануне бывший футболист сборной СССР назвал Баха «политической проституткой Европы».