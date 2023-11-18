Президент IBA Кремлёв обвинил главу МОК в политических играх

«Они говорят: спортсмены Израиля не виноваты за правительство. Хорошо, мы согласны, да. А конфликт Россия – Украина: спортсмены виноваты, еще и Белоруссия виновата. Это что это такое? Мне кажется, уже с головой не дружат они…»