Горячие фото русской подруги Мудрика. За что украинцы ненавидят соотечественника

Российская модель Виолетта Грачева у себя на странице в социальных сетях высказалась о поведении украинских пользователей, которые набросились на нее с гневными комментариями на фоне слухов о романе с футболистом «Челси» и сборной Украины Михаилом Мудриком.

«Украинцы, я вас люблю. Хватит уже меня хейтить и спамить в моём профиле. Я за мир во всём мире», — написала красотка «сториз» своих соцсетей.

Поклонники Мудрика накануне заподозрили пару в запретных по их мнению отношениях. Футболист и модель активно ставят «лайки» под фотографиями друг друга, выкладывают одновременно снимки из одних и тех же локаций в соцсетях. Кроме того, звезда «Челси» оставляет комментарии под фотографиями Грачёвой. На фоне обоюдной симпатии между моделью и спортсменом, к ним в профили пришли украинские пользователи и стали жёстко критиковать и оскорблять молодых людей.