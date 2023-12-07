В Госдуме допустили возвращение России на Олимпиаду
Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в случае мирного окончания СВО российских спортсменов могут относительно быстро допустить до Олимпиады. Об этом сообщает «Лента.ру».
По её мнению, Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить Россию до соревнований, даже несмотря на санкции. В качестве примера Журова привела опыт Германии, которую допускали до Олимпиады после окончания мировых войн.
«После Первой и Второй мировой войн, несмотря на санкции, Германия все равно возвращалась на Олимпиаду. А вред, который она наносила, был несопоставим с тем, что делает Россия. Мы не наносим вред, а защищаем свои территории. В нашем случае возвращение может случиться только в случае подписания мирных договоренностей с Украиной. Пока не будет соглашения, МОК не будет допускать спортсменов под российским флагом», — заявила она.
Журова также добавила, что МОК откладывает окончательное решение о допуске российских спортсменов до Олимпиады, потому что рассчитывает на скорое завершение конфликта.
«МОК не принимает окончательного решения, говоря, что озвучит его в марте. Они все-таки допускают, что за это время ситуация может измениться, что начнутся мирные переговоры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже говорит о неоднозначном отношении альянса к происходящему, что там не совсем довольны успехами Украины. И МОК тоже считывает эту риторику, потому и оттягивает решение», — добавила она.
Ранее в МОК заявили, что комитет не изменил своих рекомендаций по поводу участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.