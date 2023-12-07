В Госдуме допустили возвращение России на Олимпиаду

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в случае мирного окончания СВО российских спортсменов могут относительно быстро допустить до Олимпиады. Об этом сообщает «Лента.ру».

В Госдуме допустили возвращение России на Олимпиаду
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По её мнению, Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить Россию до соревнований, даже несмотря на санкции. В качестве примера Журова привела опыт Германии, которую допускали до Олимпиады после окончания мировых войн.

«После Первой и Второй мировой войн, несмотря на санкции, Германия все равно возвращалась на Олимпиаду. А вред, который она наносила, был несопоставим с тем, что делает Россия. Мы не наносим вред, а защищаем свои территории. В нашем случае возвращение может случиться только в случае подписания мирных договоренностей с Украиной. Пока не будет соглашения, МОК не будет допускать спортсменов под российским флагом», — заявила она.

Журова также добавила, что МОК откладывает окончательное решение о допуске российских спортсменов до Олимпиады, потому что рассчитывает на скорое завершение конфликта.

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«МОК не принимает окончательного решения, говоря, что озвучит его в марте. Они все-таки допускают, что за это время ситуация может измениться, что начнутся мирные переговоры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже говорит о неоднозначном отношении альянса к происходящему, что там не совсем довольны успехами Украины. И МОК тоже считывает эту риторику, потому и оттягивает решение», — добавила она.

Ранее в МОК заявили, что комитет не изменил своих рекомендаций по поводу участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.

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