В Госдуме допустили возвращение России на Олимпиаду

«После Первой и Второй мировой войн, несмотря на санкции, Германия все равно возвращалась на Олимпиаду. А вред, который она наносила, был несопоставим с тем, что делает Россия. Мы не наносим вред, а защищаем свои территории. В нашем случае возвращение может случиться только в случае подписания мирных договоренностей с Украиной. Пока не будет соглашения, МОК не будет допускать спортсменов под российским флагом», — заявила она.