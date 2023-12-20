Экс-нападающий ПСЖ Лавесси попал в больницу с ножевым ранением

Бывший нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», а также итальянского «Наполи» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси был госпитализирован с ножевым ранением в Уругвае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на RMC Sport.

Согласно имеющейся информации, футболист получил перелом ключицы и ножевую рану в области живота. В СМИ также появилась информация о том, что накануне госпитализации Лавесси посетил вечеринку на одном из курортов Уругвая. Там у него завязался спор с родственником. При этом члены семьи футболиста приводят другую версию — по их словам, Лавесси пытался починить лампочку, но упал с лестницы и ударился о мебель.