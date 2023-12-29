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Лучшие спортивные фотографии 2023 года

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Игрок ФК "Зенит" Страхиня Эракович в матче 5-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)
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Игрок ФК "Зенит" Страхиня Эракович в матче 5-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) 
© РИА Новости
Участник соревнований по прыжкам в воду на фестивале водных видов спорта "Открытая вода" на Гребном канале в Москве
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Участник соревнований по прыжкам в воду на фестивале водных видов спорта "Открытая вода" на Гребном канале в Москве 
© РИА Новости
Аделия Петросян выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на II этапе Гран-при России "Сердце Сибири" по фигурному катанию в Омске
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Аделия Петросян выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на II этапе Гран-при России "Сердце Сибири" по фигурному катанию в Омске 
© РИА Новости
Игрок "Новой школы" Самсон Руженцев в матче всех Звезд Единой лиги ВТБ в Москве
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Игрок "Новой школы" Самсон Руженцев в матче всех Звезд Единой лиги ВТБ в Москве 
© РИА Новости

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Спортсмены на огневом рубеже одиночной смешанной эстафеты I этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
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Спортсмены на огневом рубеже одиночной смешанной эстафеты I этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске 
© РИА Новости
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выступают с короткой программой в парном катании на VI этапе Гран-при России по фигурному катанию "Золотой конёк Москвы"
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Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выступают с короткой программой в парном катании на VI этапе Гран-при России по фигурному катанию "Золотой конёк Москвы" 
© РИА Новости
Арина Янковская выполняет упражнение с лентой в финале соревнований в отдельных видах упражнений на чемпионате России по художественной гимнастике
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Арина Янковская выполняет упражнение с лентой в финале соревнований в отдельных видах упражнений на чемпионате России по художественной гимнастике 
© РИА Новости
Слева направо: Дмитрий Евсеев и Андрей Аюбов в финальном поединке по самбо в весовой категории свыше 98 кг среди мужчин на Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге
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Слева направо: Дмитрий Евсеев и Андрей Аюбов в финальном поединке по самбо в весовой категории свыше 98 кг среди мужчин на Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге 
© РИА Новости
Участник соревнований по ездовому спорту во время гонки 11-го этапа "Созвездие Гончих Псов" за кубок Евразии у подножья горы Сугомак в Челябинской области
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Участник соревнований по ездовому спорту во время гонки 11-го этапа "Созвездие Гончих Псов" за кубок Евразии у подножья горы Сугомак в Челябинской области 
© РИА Новости

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Выступление спортсмена на шоу перед церемонией старта Международного ралли "Шелковый путь" в 2023 году в Казани
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Выступление спортсмена на шоу перед церемонией старта Международного ралли "Шелковый путь" в 2023 году в Казани 
© РИА Новости
Дарья Лунина и Андрей Акулов выступают в ритмическом танце на III этапе Гран-при России "Красноярье" по фигурному катанию в Красноярске
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Дарья Лунина и Андрей Акулов выступают в ритмическом танце на III этапе Гран-при России "Красноярье" по фигурному катанию в Красноярске 
© РИА Новости
Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве
12/32
Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве 
© РИА Новости
Участники благотворительного футбольного матча в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в Колпине
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Участники благотворительного футбольного матча в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в Колпине 
© РИА Новости
Участник соревнований по аквабайку на фестивале водных видов спорта "Открытая вода" на Гребном канале в Москве
14/32
Участник соревнований по аквабайку на фестивале водных видов спорта "Открытая вода" на Гребном канале в Москве 
© РИА Новости

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Участник соревнований открытого Кубка Главы Петропавловска-Камчатского городского округа по сноуборду и фристайлу во время выступления в рамках фестиваля зимних видов спорта "Снежный путь" в Петропавловске-Камчатском
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Участник соревнований открытого Кубка Главы Петропавловска-Камчатского городского округа по сноуборду и фристайлу во время выступления в рамках фестиваля зимних видов спорта "Снежный путь" в Петропавловске-Камчатском 
© РИА Новости
Фигуристы Роман Костомаров и Татьяна Навка выступают на юбилейном гала-концерте в честь 50-летия Ильи Авербуха в ВТБ Арене
16/32
Фигуристы Роман Костомаров и Татьяна Навка выступают на юбилейном гала-концерте в честь 50-летия Ильи Авербуха в ВТБ Арене 
© РИА Новости
Кирилл Стрельцов (Россия) и Алексей Вагин (Россия) на финише гонки масс-старта на 15 км среди мужчин на этапе PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени
17/32
Кирилл Стрельцов (Россия) и Алексей Вагин (Россия) на финише гонки масс-старта на 15 км среди мужчин на этапе PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени 
© РИА Новости
Анна Николаева (Россия) выполняет упражнение с мячом в финале индивидуальной программы международного турнира по художественной гимнастике "Кубок сильнейших" в Москве
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Анна Николаева (Россия) выполняет упражнение с мячом в финале индивидуальной программы международного турнира по художественной гимнастике "Кубок сильнейших" в Москве 
© РИА Новости
Лала Крамаренко выступает на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике и Московского государственного академического симфонического оркестра
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Лала Крамаренко выступает на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике и Московского государственного академического симфонического оркестра 
© РИА Новости

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Участник Рождественского шахматного турнира совместного с Chess Club Moscow
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Участник Рождественского шахматного турнира совместного с Chess Club Moscow 
© РИА Новости
Игрок УНИКСа Дмитрий Кулагин и игрок "Руны" Алекс Тайус в матче Единой лиги ВТБ сезона 2023/24 между БК УНИКС (Казань, Россия) и БК "Руна" (Москва, Россия)
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Игрок УНИКСа Дмитрий Кулагин и игрок "Руны" Алекс Тайус в матче Единой лиги ВТБ сезона 2023/24 между БК УНИКС (Казань, Россия) и БК "Руна" (Москва, Россия) 
© РИА Новости
Сотрудники МЧС РФ участвуют в футбольном матче в рамках соревнования среди пожарных частей Тамбовской области по пожарному футболу "Fire ball". Пожарные играли в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом и в полной экипировке
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Сотрудники МЧС РФ участвуют в футбольном матче в рамках соревнования среди пожарных частей Тамбовской области по пожарному футболу "Fire ball". Пожарные играли в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом и в полной экипировке 
© РИА Новости
Анна Чернышева (Московская область) в финальном заплыве на 400 метров в комплексном плавании среди женщин на чемпионате России по плаванию в Казани
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Анна Чернышева (Московская область) в финальном заплыве на 400 метров в комплексном плавании среди женщин на чемпионате России по плаванию в Казани 
© РИА Новости
Наталья Спиридонова на соревнованиях по прыжкам в высоту "Битва полов - 2023" в Москве
24/32
Наталья Спиридонова на соревнованиях по прыжкам в высоту "Битва полов - 2023" в Москве 
© РИА Новости

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Анна Попова (Россия) выполняет упражнение с булавами в финале I этапа Кубка сильнейших по художественной гимнастике в Москве
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Анна Попова (Россия) выполняет упражнение с булавами в финале I этапа Кубка сильнейших по художественной гимнастике в Москве 
© РИА Новости
Участники Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2023" в Олимпийском центре "Планерная" в Химках
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Участники Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2023" в Олимпийском центре "Планерная" в Химках 
© РИА Новости
Игрок "Спартака" Павел Мелёшин и вратарь "Ростова" Сергей Песьяков в матче Зимнего Кубка РПЛ между ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону) и ФК "Спартак" (Москва)
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Игрок "Спартака" Павел Мелёшин и вратарь "Ростова" Сергей Песьяков в матче Зимнего Кубка РПЛ между ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону) и ФК "Спартак" (Москва) 
© РИА Новости
Игрок БК УНИКС Андрей Воронцевич с кубком на церемонии награждения победителей после окончания финального матча Единой лиги ВТБ сезона 2022/23 между БК УНИКС (Казань, Россия) и БК "Локомотив-Кубань" (Краснодар, Россия)
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Игрок БК УНИКС Андрей Воронцевич с кубком на церемонии награждения победителей после окончания финального матча Единой лиги ВТБ сезона 2022/23 между БК УНИКС (Казань, Россия) и БК "Локомотив-Кубань" (Краснодар, Россия) 
© РИА Новости
Участник пытается преодолеть на горных лыжах 25-метровый бассейн с водой в 14-х ежегодных шуточных соревнованиях "Горнолужник", которые проходят в связи с закрытием зимнего сезона, в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске
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Участник пытается преодолеть на горных лыжах 25-метровый бассейн с водой в 14-х ежегодных шуточных соревнованиях "Горнолужник", которые проходят в связи с закрытием зимнего сезона, в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске 
© РИА Новости

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Энисли Гарсия Наварро (Куба) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 3 метра среди женщин на Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге
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Энисли Гарсия Наварро (Куба) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 3 метра среди женщин на Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге 
© РИА Новости
Игрок "Спартака" Руслан Литвинов в матче 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Балтика" (Калининград) и ФК "Спартак" (Москва)
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Игрок "Спартака" Руслан Литвинов в матче 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Балтика" (Калининград) и ФК "Спартак" (Москва) 
© РИА Новости
Диана Онкес (Узбекистан) выступает с произвольной программой на сольных соревнованиях по синхронному плаванию среди женщин на Кубке федерации в Казани
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Диана Онкес (Узбекистан) выступает с произвольной программой на сольных соревнованиях по синхронному плаванию среди женщин на Кубке федерации в Казани 
© РИА Новости

Как и годом ранее, в 2023 году из-за западных санкций российские спортсмены были фактически лишены возможности представлять нашу страну на международных соревнованиях. Тем не менее, отечественный спорт продолжает не только существовать, но и активно развиваться. Ежегодно редакторы РИА Новости подводят спортивные итоги года и отбирают самые яркие кадры, сделанные фотографами агентства.

Мы предлагаем вам взглянуть пусть и на сокращенную, но не менее важную итоговую подборку знаковых снимков, которые навсегда вошли в спортивную историю России.

Каким был 2023 год для отечественного спорта — в галерее «Рамблера».

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