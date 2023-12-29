Лучшие спортивные фотографии 2023 года

Как и годом ранее, в 2023 году из-за западных санкций российские спортсмены были фактически лишены возможности представлять нашу страну на международных соревнованиях. Тем не менее, отечественный спорт продолжает не только существовать, но и активно развиваться. Ежегодно редакторы РИА Новости подводят спортивные итоги года и отбирают самые яркие кадры, сделанные фотографами агентства.

Мы предлагаем вам взглянуть пусть и на сокращенную, но не менее важную итоговую подборку знаковых снимков, которые навсегда вошли в спортивную историю России.

Каким был 2023 год для отечественного спорта — в галерее «Рамблера».