Полузащитник «Спартака» рассказал, как фанат защитил Веллитона в драке

«Веллитон и еще несколько бразильцев попали в конфликт, произошла драка. Один парень пришел с бейсбольной битой и ударил по колену одному из бразильцев, не из "Спартака". А Веллитона защищал фанат "Спартака", который бил других бразильцев. Звучало что-то вроде: "Велли не трогайте!" Потом, конечно, все посмеялись. Игрок, которому ударили по колену, потом говорил, что это произошло в отпуске. Но на самом деле это случилось в Москве, на одной из тусовок. И только Веллитона защищали, так как он был игроком "Спартака". Ему повезло, что рядом был наш болельщик», — рассказал футболист.