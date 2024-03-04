Костомаров стал амбассадором благотворительной программы «ДоброFON»

Во время пресс-конференции в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи российский фигурист Роман Костомаров объявил о том, что стал новым амбассадором благотворительной программы «ДоброFON». Об этом сообщает РИА «Новости».

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Кроме того, Костомаров объявил о желании реализовать в рамках программы новые проекты и инициативы. При этом часть из них может быть связана с развитием и популяризацией спорта в России.

«Мы, спортсмены, с детства тренировались просто для того, чтобы стать лучшими в своем виде спорта. Нами двигало желание стать первыми, добиться награды, занять призовое место. Это закладывает фундамент всей жизни, объединяет, поэтому приобщать наше подрастающее поколению к спорту – важнейшая миссия», — заявил сам спортсмен.

Костомаров также рассказал, что планирует принять участие в шестом Всероссийском фестивале адаптивного хоккея в рамках благотворительной программы. Мероприятие состоится в апреле и будет включать в себя специальный хоккей, а также хоккей для незрячих и следж-хоккей для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помимо этого спортсмен также планирует поучаствовать в благотворительном футбольном матче, а также выйти на старт Московского марафона.