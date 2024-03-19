Мать Уткина прокомментировала смерть журналиста

Мать известного журналиста и спортивного комментатора Василия Уткина сообщила, что узнала о смерти сына из СМИ. Соответствующее заявление она сделала в беседе с SHOT.

Мать Уткина уточнила, что новость о смерти сына она увидела в СМИ около часа назад.

«Я жила, у меня был сын, а теперь его нет», — добавила она, отметив, что до сих пор не может поверить в случившееся.

О смерти Уткина стало известно сегодня, 19 марта. Причиной его кончины стала тромбоэмболии легочной артерии. Ему было 52 года.

Умер спортивный комментатор Василий Уткин

Напомним, что проблемы с сердечно-сосудистой системой у Уткина наблюдались уже не первый год. В частности, в октябре 2023 года у него диагностировали атеросклероз. Основной его причиной стал большой вес журналиста, который временами достигал 200 килограмм.