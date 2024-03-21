Названо место похорон Василия Уткина

Комментатор и спортивный журналист Василий Уткин будет похоронен 23 марта на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе. Об этом сообщает ТАСС.

Место похорон назвали в пресс-службе медиафутбольного клуба «Эгриси» — при жизни Уткин являлся владельцем клуба. Там также добавили, что перед похоронами пройдет прощание со спортивным журналистом. Церемония состоится в Центральной клинической больнице при президенте России.

Умер спортивный комментатор Василий Уткин

19 марта Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет. Ранее врачи озвучили причину его смерти.