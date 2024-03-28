Вышедший из тюрьмы Алвес устроил вечеринку

Бывший защитник сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвес, вышедший в начале недели из тюрьмы под залог в миллион евро, на следующей день устроил вечеринку, которая продлилась до пяти часов утра. Об этом сообщает TyC Sports.

По данным портала, на следующий день после освобождения в доме Алвеса в испанском Эсплугес-де-Льобрегат состоялась вечеринка по случаю дня рождения отца игрока. Она продлилась до пяти утра. При этом отмечается, что часть гостей, приглашенных на вечеринку, прибыла к дому Алвеса в масках и капюшонах, чтобы сохранить конфиденциальность.

Футболист вышел из тюрьмы, где он пробыл 14 месяцев 25 марта. За это Алвесу пришлось заплатить залог в размере миллиона евро. Также его обязали сдать свои испанский и бразильский паспорта, ежедневно являться в суд и не приближаться к жертве ближе чем на километр.

Напомним, что Алвеса задержали в январе 2023 года по обвинению в изнасиловании молодой женщины в туалете ночного клуба Барселоны. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Это решение было обжаловано защитой и стороной обвинения.