В ФССП прокомментировали выплату Нурмагомедовым многомиллионного долга

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) рассказала о том, что приставы «побудили» бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова погасить задолженность по налогам в размере 79,3 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК.

Как уточнили в ФССП, в отделе судебных приставов по Республике Дагестан начали производство о взыскании с Нурмагомедова задолженности. В результате спортсмен пошел на сотрудничество и оплатил долги.

«В Специализированном отделении судебных приставов по Республике Дагестан Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности. Был принят предусмотренный законодательством комплекс принудительных мер, направленный на исполнение требований постановления налоговой инспекции. В результате спортсмен оплатил всю сумму задолженности», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов выплатил налоговой почти 80 миллионов рублей долга.