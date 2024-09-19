«Следует признать иноагентом». Слова Глушенкова о сборной обернулись скандалом

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что футболиста «Зенита» Максима Глушенкова можно признать иноагентом за его слова про сборную России в последнем интервью. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Это точно не слова гражданина Российской Федерации. К игрокам, которые не пытаются попасть в сборную, нужно относиться с осторожностью. Популярные люди должны думать, что говорят. Может, Вьетнам — не самый сильный соперник, но он должен понимать, в какое время живет», — заявил Свищев.

Он также обвинил Глушенкова в неуважении к стране.

«За такие высказывания Глушенкова следует признать иноагентом - неуважение к сборной, РФС, стране. Пора придумать наказания за подобного рода действия», — добавил депутат.

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Нападающий петербургского "Зенита" Максим Глушенков заявил, что не знает, для чего играет сборная России. Об этом он сказал в ходе интервью на YouTube-канале Nobel.

"Я не смотрел игры. Не знаю, для чего играет сборная России. Игроки говорили, что не важно, кто соперник, важно, что ты играешь за сборную страны? Не в упрек кому-то, но лично я другого мнения", - заявил Глушенков.

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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что поехал бы во Вьетнам вместе со сборной России, если бы не перелом руки.

— Очень курьёзный момент, конечно, но, значит, так надо было. Меня, видишь, боженька оберегает от поездок ненужных по Вьетнаму.

— Оберегает тебя боженька? Подожди, то есть ты бы не поехал? Ты бы поехал, если бы вызвали? Точнее, если бы руку не сломал?

— Ну, если бы вызвали, пришлось бы ехать, да.

— В смысле «пришлось»? Ты же можешь сказать: «Я не хочу ехать». — Поехал бы.

— Поехал бы? — Да, конечно, — сказал Глушенков в выпуске YouTube-канала Nobel.

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Полузащитник Максим Глушенков, который в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи сборной России, на самом деле сказал правду. Об этом в интервью "РБ Спорт" заявил Александр Мостовой.

По его словам, в реальности похожее мнение имеют около половины всех футболистов.

"А что, Глушенков все правильно сказал про игры сборной. И он же это говорит про матчи со Вьетнамом и Таиландом, а не в целом. То же, что и я всегда говорил. На самом деле также думает каждый второй футболист", - заявил Мостовой.

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Трехкратный обладатель Кубка России Олег Терехин прокомментировал заявление нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о игре за сборную России.

«Видимо, после перехода в «Зенит» его захватила эйфория, раз он так высказывается о матчах за сборную России. Ему еще нужно повзрослеть. Даже если ты не хочешь ехать на матч с Вьетнамом, зачем это всё говорить и выносить в прессу? Это неправильно. Раз у тебя такое отношение, тогда вообще откажись выступать за сборную, скажи, чтобы не вызывали тебя», — приводит слова Терехина Metaratings.

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Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

«Нужно нормально реагировать на слова Глушенкова о сборной России. У каждого человека есть понимание и видение по происходящему в зависимости от целей. Я не думаю, что можно отрицательно относиться к тому, что происходит с национальной командой. Происходит вынужденная мера в поиске соперника, но, к сожалению, получилось, что климатические условия были против. Но, с другой стороны, можно потренироваться с футболистами «Зенита». Мы для этого и приглашаем иностранных игроков, потому что они обогащают восприимчивость к профессиональному мастерству. Футбол — искусство, когда он зрелищен. Не думаю, что Карпин не будет вызывать Глушенкова в сборную из-за этих слов. Для Карпина важен футболист, уровень игрока и отношение к национальной команде. Какое может быть отношение, если для каждого игрока сборная — это достижение? Патриотом нельзя стать сразу, это происходит не по указу и не по приказу. А только по отношению к делу и сборной России», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что вход в сборную России для форварда "Зенита" Максима Глушенкова должен быть закрыт.

- После таких слов вход в сборную России для Глушенкова должен быть закрыт. Она ему неинтересна – и слава богу. Пусть тренируется с бразильцами "Зенита" и получает свои премиальные. Ничего не случится, если Глушенкова в сборной не будет. Не потеряет она ничего, - цитирует Созина "Чемпионат".

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Бывший футболист Руслан Нигматуллин высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова про сборную России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

«Глушенков, как всегда, взрывает медиапространство. Лучше бы он взрывал футбольное. Нобель умеет разговаривать так, чтобы потом у футболиста возникли проблемы, но игрок должен сам думать, что говорит. У Глушенкова было неуважение к болельщикам, а сейчас он продолжает проявлять неуважение к главному тренеру сборной России Карпину. Чем больше будет таких высказываний, тем меньше шансов попасть в сборную России при Валерии Георгиевиче Карпине. Должна быть субординация, когда тренер — уважаемая и непререкаемая персона в команде и футбольной иерархии. Не к лицу молодому парню выкидывать такие неуважительные фразы. Есть предположение, что Глушенков привык играть в футбол за деньги. А в сборной играют за честь. Это является мечтой любого футболиста с самого детства. Возможно, решение Глушенкова основано на том, что в сборной не платят, а он будет тренироваться там, где платят», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею МАКАРЕНКО, что считает поведение вингера «Зенита» Максима Глушенкова неуважительным по отношению к сборной России.

В интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна Глушенков заявил, что тренировки с одноклубниками Венделом и Клаудиньо ему интереснее матча национальной команды против Вьетнама.

– Его в окончательном списке сборной России давно не было. Ему и нечего рассуждать на эту тему, значит, – заявил Колосков.

– Стоит ли вызывать Глушенкова в сборную России после таких слов?

– Конечно, нет. Будем говорить прямо – это неуважительное отношение к сборной России. Это его не красит. Теперь его уже вряд ли пригласят в национальную команду, раз ему в клубе интереснее.

– Не заразился ли Максим «звездной болезнью»?

– Не думаю, что нужно судить по одному этому эпизоду. Давайте не будем делать выводы. Пока «звездной болезни» нет, раз он прекрасно чувствует себя в коллективе. Но признаки этой болезни проявляются в его мнении о сборной России.

Российский актёр Михаил Боярский высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

«Не удивляют слова Глушенкова о сборной России. Я считаю, что игрок должен выбирать максимально хороших партнёров. Лучше спросить его, почему так считает. Но я поддерживаю его позицию», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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Александр Глушенков, отец нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, прокомментировал слова своего сына про сборную России. Ранее в интервью футболист заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть за национальную команду против Вьетнама.

Отец Максима Глушенкова высказался о словах сына про сборную России

«Заиграет ли Максим в сборной России после громкого интервью? Да все будет нормально», — приводит слова Александра Глушенкова Odds.

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