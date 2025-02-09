Появились подробности инцидента с телекомментатором Скворцовым

У спортивного телекомментатора Романа Скворцова, попавшего в реанимацию, случился конфликт с компанией из 7-8 человек в спортивных костюмах. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

© Телеграм-канал Романа Скворцова

Канал сообщил, что нападение на Скворцова произошло вечером 8 февраля недалеко от одного из заведений на Красном проспекте в Новосибирске.

Компания молодых людей, в которой было 7–8 человек, находилась в заведении допоздна и отмечала рождение ребенка. Все они были одеты в спортивные костюмы. Был ли изначально Скворцов в этой компании — неизвестно, но «именно с этой компанией у Скворцова произошёл конфликт, во время которого комментатор был избит».

Есть и другие версии случившегося.

Комментатор Скворцов попал в реанимацию

Журналист газеты «Спорт-Экспресс» Артур Хайруллин, заявил, что Скворцова на улице ударил «какой-то ублюдок».

Другие каналы сообщали, что Скворцову стало плохо, когда он комментировал матч КХЛ.

Официальных заявлений о случившемся пока не было.

В воскресенье вечером комментатор Дмитрий Губерниев https://t.me/RealGuberniev/16805 написал в Telegram-канале, что Скворцов находится в сознании. Родные и близкие благодарят врачей Новосибирска и местные власти за профессионализм и внимание к пациенту.

« С о с т о я н и е с т а б и л и з и р о в а л о с ь , н о н е к о т о р о е в р е м я в с т а ц и о н а р е С к в о р ц о в п р о в е д е т ! ! ! З д о р о в ь я Р о м а н у ! ! ! » — з а я в и л Г у б е р н и е в .

Ранее стало известно, что Роман Скворцов попал в реанимацию новосибирской больницы и «ситуация серьезная».