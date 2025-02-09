Появились подробности инцидента с телекомментатором Скворцовым
У спортивного телекомментатора Романа Скворцова, попавшего в реанимацию, случился конфликт с компанией из 7-8 человек в спортивных костюмах. Об этом сообщает Telegram-канал «База».
Канал сообщил, что нападение на Скворцова произошло вечером 8 февраля недалеко от одного из заведений на Красном проспекте в Новосибирске.
Компания молодых людей, в которой было 7–8 человек, находилась в заведении допоздна и отмечала рождение ребенка. Все они были одеты в спортивные костюмы. Был ли изначально Скворцов в этой компании — неизвестно, но «именно с этой компанией у Скворцова произошёл конфликт, во время которого комментатор был избит».
Есть и другие версии случившегося.
Комментатор Скворцов попал в реанимацию
Журналист газеты «Спорт-Экспресс» Артур Хайруллин, заявил, что Скворцова на улице ударил «какой-то ублюдок».
Другие каналы сообщали, что Скворцову стало плохо, когда он комментировал матч КХЛ.
Официальных заявлений о случившемся пока не было.
В воскресенье вечером комментатор Дмитрий Губерниев https://t.me/RealGuberniev/16805 написал в Telegram-канале, что Скворцов находится в сознании. Родные и близкие благодарят врачей Новосибирска и местные власти за профессионализм и внимание к пациенту.
«Состояние стабилизировалось, но некоторое время в стационаре Скворцов проведет!!! Здоровья Роману!!!» — заявил Губерниев.
Ранее стало известно, что Роман Скворцов попал в реанимацию новосибирской больницы и «ситуация серьезная».