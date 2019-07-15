Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самая красивая гимнастка России 

Рамблер 2 часа назад
Екатерина Селезнева — 24-летняя гимнастка из города Пушкино. На летней универсиаде в Неаполе она взяла пять наград, четыре из которых оказались золотыми.
Екатерина Селезнёва родилась в городе Пушкино. С пятилетнего возраста занимается в секции художественной гимнастики у своей мамы Ольги Назаровой.
С детских лет побеждает на различных соревнованиях. В сборную страны она попала в 2013 году и уже в следующем сезоне стала чемпионкой России.
В 2017 году к Екатерине пришел первый крупный международный успех. Гимнастка взяла золото на летней универсиаде в Тайбее. Она была второй в многоборье, в упражнениях с обручем и лентой. С булавами оказалась третьей, зато с мячом выиграла золото.
На чемпионате России 2019 года, который прошёл в конце июня, Селезнёва имела все шансы стать третьей в многоборье, следом за Ариной и Диной, но в последней дисциплине — упражнениях с мячом — Катя допустила ряд ошибок и стала четвёртой, отстав от третьего места на 0,05 балла, пишет Чемпионат.com.
Также, по данным издания, Екатерина всерьез претендует на путевку на Олимпиаду 2020 года в Токио.
Комментарии47
Летние виды спорта , Фото , Екатерина Селезнева , Ольга Назарова , Чемпионат.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семин указал на серьезную проблему российского футбола1
Шипулин подал документы на довыборы в Госдуму4
«Я ухожу»: Загитова поразила Капризова1
Японский фигурист отказался от услуг Тутберидзе2
«Манчестер Сити» не может вылететь в Китай
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
02:11
Месси и Овечкин лучшие в своих видах спорта
Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение