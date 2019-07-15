Самая красивая гимнастка России

Екатерина Селезнева — 24-летняя гимнастка из города Пушкино. На летней универсиаде в Неаполе она взяла пять наград, четыре из которых оказались золотыми.

Екатерина Селезнёва родилась в городе Пушкино. С пятилетнего возраста занимается в секции художественной гимнастики у своей мамы Ольги Назаровой

С детских лет побеждает на различных соревнованиях. В сборную страны она попала в 2013 году и уже в следующем сезоне стала чемпионкой России.

В 2017 году к Екатерине пришел первый крупный международный успех. Гимнастка взяла золото на летней универсиаде в Тайбее. Она была второй в многоборье, в упражнениях с обручем и лентой. С булавами оказалась третьей, зато с мячом выиграла золото.

На чемпионате России 2019 года, который прошёл в конце июня, Селезнёва имела все шансы стать третьей в многоборье, следом за Ариной и Диной, но в последней дисциплине — упражнениях с мячом — Катя допустила ряд ошибок и стала четвёртой, отстав от третьего места на 0,05 балла, пишет Чемпионат.com.

Также, по данным издания, Екатерина всерьез претендует на путевку на Олимпиаду 2020 года в Токио.