Путин в гостях у гимнасток

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». Новый спортивный объект открылся этим летом. Как сообщает Sports.ru, это крупнейший в мире гимнастический дворец; инициатором строительства была Винер, крышу выполнили в виде гимнастической ленты.

Винер встретила гостей в оригинальном расписном наряде. Гимнастки ненадолго прервали тренировку, чтобы показать Путину отрывки из программы на турнир в Баку. Затем Путин, Собянин, Винер и гимнастки сделали совместное фото.

Винер также показала Путину интерактивный музей, экраны которого демонстрировали знаковые события из истории художественной гимнастики, в том числе победы Алины Кабаевой и Евгении Канаевой . В холле Дворца Винер обратила внимание Путина на раскрашенную под хохлому панель и предложила ему расписать в таком стиле свой дом.

На прощание Винер подарила Путину картину, выполненную в той же стилистике: «Смотрите, хорошая картина. Вы представляете, сделать вот это у вас такой интерьер? На всю стену?» — отметила она. Президент в ответ обнял ее.