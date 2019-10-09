Подруга обокрала чемпионку России после ее гибели

Погибшую в Крыму чемпионку по кикбоксингу обокрала подруга

Мать погибшей чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой обвинила подругу дочери в воровстве, пишет телеграм-канал Mash.

Лариса Жагупова уверена, что подруга Фатимы Юлия Ельская похитила из ее квартиры спортивные костюмы и дорогие наручные часы.

Ельская, как и Жагупова, занималась кикбоксингом и выступала за сборную России