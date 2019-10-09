Подруга обокрала чемпионку России после ее гибели

Мать погибшей чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой обвинила подругу дочери в воровстве, пишет телеграм-канал Mash.
Лариса Жагупова уверена, что подруга Фатимы Юлия Ельская похитила из ее квартиры спортивные костюмы и дорогие наручные часы.
Ельская, как и Жагупова, занималась кикбоксингом и выступала за сборную России.
Как ранее сообщал «Рамблер», в августе чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и Элина Гисмеева погибли во время сборов в Севастополе. Гисмеева нырнула в море во время шторма и начала тонуть, Жагупова бросилась ей на помощь. Обеих девушек накрыло волной и унесло в море. Спасти спортсменок не удалось.