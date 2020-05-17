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31-летнюю чемпионку нашли мертвой в хостеле 

Майк Габриелян и ещё 10 6 часов назад
31-летнюю чемпионку нашли мертвой в хостеле
Фото: facebook.com/jannttevelly.mallquipeche
Чемпионка Перу по борьбе Джаннетт Мальки Пече была найдена мертвой в пригороде Лимы. Женщине был 31 год, её труп обнаружили в комнате гостиницы 14 мая. Об инциденте сообщает La Fiesta de Lima.
В сообщении полиции говорится, что около 10 утра Мальки вошла в здание гостиницы вместе с мужчиной. Через час её спутник покинул отель. Родственники жертвы опознали его, это был знакомый спортсменки, Паоло Барбоза.
На лице женщины эксперты обнаружили травмы. Скорее всего, ее избили. У погибшей осталось двое детей.
Джаннетт Мальки была чемпионкой Перу прошлого года в категории 55 кг. Она также заняла девятое место на Панамериканском чемпионате по борьбе, который проходил в Буэнос-Айресе в апреле 2019-го.
Джанет — младшая сестра еще одной перуанской женщины-бойца, Талии Мальки. Последняя дважды становилась бронзовым призером Панамериканских игр.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Лондоне во время уличной драки убили 19-летнего футболиста.
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