Российских гребцов поймали на допинге накануне Игр

Также сообщается, что Моргачев и Сорин не понимают, откуда у них в анализах мог оказаться мельдоний. Гребцы указывают на некие пищевые добавки, которые они принимали строго по согласованию с тренерским штабом. Завтра специалисты должны вскрыть пробу Б для подтверждения результатов. Моргачёв и Сорин не попали в состав сборной России на Олимпиаду.