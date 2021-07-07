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Чемпионат Европы по футболу 2020

Источник: двое российских гребцов, которые должны были поехать на ОИ, попались на допинге

Чемпионат.com
6 часов назад
Российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые должны были войти в состав сборной России на летние Олимпийские игры в Токио, попались на допинге. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Российских гребцов поймали на допинге накануне Игр
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сообщается, что проба А показала наличие мельдония в крови спортсменов. 17 июня они были на сборах в Греции, там у них взяли две пробы на допинг. 1 июля пробу А вскрыли, и оказалось, что в крови спортсменов обнаружен мельдоний.
Также сообщается, что Моргачев и Сорин не понимают, откуда у них в анализах мог оказаться мельдоний. Гребцы указывают на некие пищевые добавки, которые они принимали строго по согласованию с тренерским штабом. Завтра специалисты должны вскрыть пробу Б для подтверждения результатов. Моргачёв и Сорин не попали в состав сборной России на Олимпиаду.
Летние виды спорта,Павел Сорин,Никита Моргачев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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