Паралимпийский чемпион рассказал о работе курьером

«Я же не зарабатывал деньги на Паралимпиаду, на Игры невозможно купить билет, его нужно заработать результатом.



Работать курьером я пошел ради себя, ради своего опыта. Мы же с другом поспорили: меня не брали на работу с моей первой группой инвалидности, а он сказал, что туда берут любых. Я это делал не для того, чтобы зарабатывать деньги. Там много и не заработаешь. Сейчас я уже это не практикую, перестал этим заниматься после всей этой шумихи», – сказал Асташов.