Российских дзюдоистов отстранили от международных турниров

«С учетом текущих международных обстоятельств и в целях обеспечения защиты всех спортсменов, занимающихся дзюдо, исполнительный комитет Международной федерации дзюдо 21 сентября принял решение не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях до января 2023 года», – указано в сообщении.