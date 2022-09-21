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2 часа назад

Российских дзюдоистов отстранили от международных турниров

Елена Прошина

Исполком Международной федерации дзюдо отстранил спортсменов из России от турниров до следующего года. Об этом сказано на официальном сайте организации.

Российских дзюдоистов отстранили от международных турниров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С учетом текущих международных обстоятельств и в целях обеспечения защиты всех спортсменов, занимающихся дзюдо, исполнительный комитет Международной федерации дзюдо 21 сентября принял решение не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях до января 2023 года», – указано в сообщении.

При этом ранее организация разрешала спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах, если они будут выступать под нейтральным флагом.

Ранее Украина отказалась от участия в турнирах по дзюдо из-за допуска россиян.

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