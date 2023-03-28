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МОК придумал название для россиян на соревнованиях

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Международный олимпийский комитет рекомендовал использовать на соревнованиях термин «индивидуальные нейтральные атлеты» в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Соответствующее объявление появилось на сайте МОК.

В тексте указывается, что в названиях и кодах на соревнованиях не должно быть никаких ассоциаций с РФ, Белоруссией и олимпийскими комитетами и федерациями этих стран.

«Спортсмены данных государств должны соревноваться как "индивидуальные нейтральные атлеты" (AIN). Эмблема и логотип должны использоваться с этим акронимом», — отмечается в объявлении.

Также в МОК рекомендовали не включать в общекомандный медальный зачет награды, которые завоюют «нейтральные» спортсмены из РФ и Белоруссии.

МОК дал рекомендации по допуску российских спортсменов

Ранее глава международного комитета выступил за допуск россиян и белорусов, которые не поддерживают СВО до соревнований в нейтральном качестве.

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