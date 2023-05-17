Депутат Свищев прокомментировал требования МОК к российским спортсменам

«Они хотят сделать наших спортсменов безликими. Но у них ничего не получится. МОК уже пытался это сделать неоднократно, обязывая нас убирать флаг с экипировки и формы, даже пытавшись убрать сочетание цветов. Но, поверьте, мы сделаем так, что нашу национальную идентичность будет видно. И наши дизайнеры сделают это настолько ярко, что вся остальная масса спортсменов превратится в безликую часть соревнований», – заявил он.