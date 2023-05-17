Депутат Свищев прокомментировал требования МОК к российским спортсменам
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал требования Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам из России, в которых комитет допустил их участие в международных турнирах, но без национальной символики. Об этом сообщает «Матч.ТВ».
«Они хотят сделать наших спортсменов безликими. Но у них ничего не получится. МОК уже пытался это сделать неоднократно, обязывая нас убирать флаг с экипировки и формы, даже пытавшись убрать сочетание цветов. Но, поверьте, мы сделаем так, что нашу национальную идентичность будет видно. И наши дизайнеры сделают это настолько ярко, что вся остальная масса спортсменов превратится в безликую часть соревнований», – заявил он.
Таким образом, Свищем ответил на решение Исполкома Международной федерации тяжелой атлетики разрешить российским спортсменам принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе, но без национальной символики.
Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация работает над тем, чтобы помочь спортсменам из России и Беларуси вернуться к международным соревнованиям.