В Сирии заявили об отсутствии россиян в сборной страны на Панарабских играх

Глава Сирийской федерации спорта Фирас Маала опроверг наличие спортсменов России в заявке сборной Сирии на Панарабских играх в Алжире. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «РИА Новости».

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По словам Маала, трое россиян подавали заявки в международные спортивные федерации на натурализацию с целью выступления в составе сирийских команд, но им отказали.

«В составе сборной страны в Алжире нет ни одного спортсмена-несирийца», — отметил он.