В Сирии заявили об отсутствии россиян в сборной страны на Панарабских играх
Глава Сирийской федерации спорта Фирас Маала опроверг наличие спортсменов России в заявке сборной Сирии на Панарабских играх в Алжире. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «РИА Новости».
По словам Маала, трое россиян подавали заявки в международные спортивные федерации на натурализацию с целью выступления в составе сирийских команд, но им отказали.
«В составе сборной страны в Алжире нет ни одного спортсмена-несирийца», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в составе сирийской нацкоманды на Панарабских играх заявлены пять россиян. В частности, речь шла о бадминтонистке Дарье Джеджуле, велогонщицах Татьяне и Дарье Мальковой, легкоатлетке Карине Полудкиной и пловчихе Анастасии Сорокиной.
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