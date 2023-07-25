Британию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян
Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян заявил, что в Великобритании может сорваться проведение велотурнира из-за запрета на въезд для российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает The Times.
С таким заявлением Лапартьян обратился к министерству спорта Великобритании. По его словам, решение Лондона о недопуске россиян и белорусов показывает отсутствие доверия к UCI. Лапартьян считает, что Великобритания не верит, что организация сможет обеспечить выступление российских и белорусских спортсменов под нейтральным статусом.
«Принимая во внимание усилия Великобритании и выдающийся послужной список в проведении крупных международных соревнований, я чувствую себя обязанным выразить нашу обеспокоенность тем, что подобные меры могут повлиять на будущую оценку заявок Великобритании на организацию мероприятий UCI. Я искренне считаю, что в любых отношениях главное – взаимное доверие. Тот факт, что правительство Великобритании не проявляет признаков доверия к нашей организации, повлияет на нашу уверенность в приверженности страны организации спортивных мероприятий в ближайшие годы», – заявил он.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что олимпийское движение «можно хоронить», если до Олимпийских игр-2024 не допустят российских спортсменов.