Британию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян

«Принимая во внимание усилия Великобритании и выдающийся послужной список в проведении крупных международных соревнований, я чувствую себя обязанным выразить нашу обеспокоенность тем, что подобные меры могут повлиять на будущую оценку заявок Великобритании на организацию мероприятий UCI. Я искренне считаю, что в любых отношениях главное – взаимное доверие. Тот факт, что правительство Великобритании не проявляет признаков доверия к нашей организации, повлияет на нашу уверенность в приверженности страны организации спортивных мероприятий в ближайшие годы», – заявил он.